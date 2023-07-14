"Мене ніхто не зупинить": Залужний обіцяє повернути Крим, попри побоювання союзників

Росіяни незаконно анексували Крим у 2014 році, на що світ відреагував доволі мляво.

Тверді наміри повернути півострів під контроль України неодноразово озвучував генерал Валерій Залужний. І його ніхто не зупинить.

Про це головнокомандувач ЗСУ сказав в інтерв'ю The Washington Post.

"Мені начхати"

Деякі західні політики у приватному спілкуванні висловлюють побоювання щодо того, якою ж буде реакція Володимира Путіна, коли українські війська досягнуть території Криму. Проте Залужного цей факт не хвилює.

"Щойно в мене будуть засоби, я щось зроблю. Мені начхати – мене ніхто не зупинить", – сказав Залужний.

Нагадаємо, 9 липня кримчани привітали Валерія Залежного із Днем народження. Вони розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті. Активісти запросили головнокомандувача ЗСУ на півострів.

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