"Мене ніхто не затримував": Мудра вперше прокоментувала обшуки та підозру

Ірина Мудра / © соцмережі

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Колишня заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра підтвердила проведення у неї обшуків, оголошення підозри та вручення клопотання про запобіжний захід. Також вона заявила, що вирішила добровільно залишити посаду.

Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій юридичною компанією «Міллер» у Facebook.

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У юридичній фірмі зазначили, що представляють інтереси Мудрої та публікують її звернення на своїй сторінці, оскільки сама експосадовиця наразі не має доступу до соціальних мереж.

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Ексзаступниця голови ОПУ спростувала чутки про своє затримання та зазначила, що діє в межах процесуального поля.

«Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання», — заявила Мудра.

Посадовиця наголосила, що співпрацює зі слідством, однак публічно оцінювати матеріали провадження поки не планує.

«Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі — це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду», — зазначила вона.

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Крім того, Ірина Мудра повідомила, що подала заяву про звільнення з Офісу Президента. Вона наголосила, що захищатиме своє ім’я у правовий спосіб як приватна особа, аби не переносити цю боротьбу на державу.

Справа Ірини Мудрої — що відомо

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій оголосили підозру. Імовірно, ідеться про справу НАБУ і САП щодо відмивання коштів. Також правоохоронці провели обшуки на двох пов’язаних із нею об’єктах.

За даними слідства, йдеться про схему легалізації 150 млн грн готівки, яку, зокрема, могли вводити в легальний обіг через рахунки підконтрольних компаній для внесення застави за одного з фігурантів провадження.

До слова, цього ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

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