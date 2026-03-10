ТСН у соціальних мережах

«Мене облили брудом»: клієнтка Monobank прокоментувала інцидент із прапором РФ під час верифікації

Кольб запевняє, що є прихильницею України, а Гороховський — не розібрався у ситуації.

Монобанк

Монобанк / © ТСН.ua

Клієнтка Monobank, якій заблокували рахунок через російський прапор, відреагувала на інцидент. За словами дівчини, її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах.

Про це Карина Кольб написала у Threads.

Реакція дівчини

Після хвилі обурення у Мережі Карина Кольб опублікувала свою позицію. Дівчина запевнила: її виставили «повним лайном і облили брудом просто так». Насправді ж, акцентує вона, її погляди є суто проукраїнськими, щобільше, вся її сім’я — на фронті.

«Спочатку я звернулася до Monobank з приводу того, що мені заблокували картку. Я була не вдома і навіть не звернула уваги на те, що висить на стіні. Після цього я побачила, що „прославилася“ на весь інтернет — на мене звалилося багато хейту», — розповіла дівчина.

Вона наголосила, що за її спиною був прапор Словенії.

«Ця людина, не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд», — дорікнула вона Гороховському.

Корина підкреслила: вона в жодному разі не підтримує країну-агресора.

«У мене воює вся моя сім’я. Я народилася в Україні та люблю її», — запевнила дівчина, додавши, що людям сьогодні легко когось принизити та облити брудом.

Для підкріплення своїх слів дівчина виклала фото прапора, який нібито і висів позаду неї. Втім користувачі звернули увагу на розбіжності. Частина корситувачів вважає, що прапори — різні, а дівчина просто намагається відбілити свою репутацію.

На скандал відреагував також військовий Сергій Гнезділов. Він наголосив, що фактчекінг забрав у нього декілька хвилин, крмі цього — він говорив з Кариною Кольб. Дівчина розповіла, що 2023 року переїхала з Харкова до Словенії як біженка, а згодом — до Німеччини.

«Я знаходилась вдома у подруги, яка зі Словенії, вона студентка, у неї і дійсно висить прапор Словенії. Я не очікувала що відеоідентифікація відбуватиметься так швидко, тож побігла якраз в ту кімнату, де висів прапор. Мені сказали, що рішення про розблокування картки буде прийняте протягом наступної доби. На ранок мені подзвонила мама і сказала, що я „тепер дуже відома. Мій батько — в Збройних Силах, я не розумію, як можна було звинуватити мене в прихильності до Росії“, — розповіла свою історію Карина.

Гнезділов же не виявив жодних проросійських поглядів у дівчини на сторінці. На світлинах — український прапор. Зокрема, вона репостить групи пошуку зниклих безвісти та інформацію з українських джерел.

На думку Гнезділова, якщо інцидент виявиться помилкою, співзасновник банку зі свого боку може:

  • перепросити у дівчини;

  • пообіцяти щонайменше блюрити обличча своїх клієнтів при створенні мемів у майбутньому;

  • надалі звертатись до правоохоронних органів, якщо є підозри в проросійськості його клієнтів.

«В противному випадку це може призвести до цікавого показового судового кейсу», — наголосив військовий.

Гнезділов додав, що вже поспілкувався з Гороховським. За його словами, він переконаний, що «прапор — російський, а дівчина — бреше».

«Я точно не хотів би нашкодити mono, як банку, який багато робить для країни та Сил Оборони. Цей допис покликаний звернути увагу на проблему: дотримання банківської таємниці та конфіденційності клієнтських даних», — завершив він.

Раніше клієнтці Monobank заблокували рахунок після спроби пройти відеоверифікацію на тлі прапора Росії. Як розповів співзасновник банку Олег Гороховський, саме поява символіки країни-агресора під час офіційної процедури ідентифікації стала причиною реакції банку. У соцмережах інцидент викликав хвилю жартів і обговорень. Водночас деякі користувачі припустили, що прапор могли помилково сприйняти за російський.

Наступна публікація

