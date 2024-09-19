"Мене просто хотіли ліквідувати": Дмитрук розповів, як втікав з України

Нардеп Артем Дмитрук, який втік з країни, а заявив, що втік через те, що його хотіли "ліквідувати".

Про це Дмитрук сказав в інтерв′ю адвокату.

За його словами, рішення про втечу він ухвалив 20 серпня, коли парламент приймав закон про заборону УПЦ МП.

"Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім′єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним… Я це бачив та знав", - сказав він.

Він розповів, що спершу відправив до Молдови свою сім′ю. А 23 серпня сам виїхав з Києва до Одеської області, у чому Дмитруку сприяв водій його товариша.

"Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови. Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов′язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі", - повідомив Дмитрук.

Водночас нардеп не повідомива, як саме він перетнув український кордон, і хто йому у цьому допомагав.

Додамо, що згідно з запитом, втікача мають видати Україні.

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