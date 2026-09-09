"Мене розірвало на сльози": пара одружилася після того, як атака РФ понівечила їхнє житло (фото, відео)

Леонід Рижак та його обраниця Людмила у квартирі після обстрілу та перед церемонією одруження / © Associated Press

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Попри російський обстріл Києва та пошкодження квартири, український військовослужбовець Леонід Рижак та його обраниця Людмила офіційно стали подружжям. Пара чекала на одруження майже три роки, долаючи розлуку через службу чоловіка на передовій.

Про це йдеться у сюжеті Associated Press.

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Після кількох перенесень весілля через повномасштабну війну Людмила нарешті мала вийти заміж за свого коханого — військового Леоніда. Церемонія була запланована на ранок 8 вересня у Києві. Однак за кілька годин до розпису російська атака ледь не зірвала важливу для пари подію.

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Поки Людмила та її наречений спали, російський обстріл влучив у склад, розташований навпроти їхнього будинку. Вибухова хвиля пройшла через квартиру, але, попри пережите вночі, пара все ж вирішила не відкладати весілля.

«Ми в першу чергу плануємо давно заплановане весілля. Я чекала три місяці майже на чоловіка майбутнього свого, поки він приїде з Покровського напрямку. Ми під постійними тривогами чекали дозволу на подання заяви на одруження. Ми дочекались його і, слава Богу, цей день настав, що сьогодні ми офіційно станемо подружжям. Ми до цього йшли три роки майже і війна була завжди з нами, і вона назавжди з нами залишиться. От її наслідки», — розповіла Людмила перед одруженням.

На фото, зроблених після нічного обстрілу перед ранковою церемонією, зафіксовано, як наречені готувалися до неї у своїй понівеченій квартирі. Посеред уламків та розбитого скла Людмила одягає весільні туфлі, а Леонід допомагає їй защепити сукню. Зрештою молодята позують щасливі та усміхнені після офіційного одруження, на яке вони чекали кілька років.

Одруження української пари після російського обстрілу (6 фото) © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press

Після офіційної реєстрації шлюбу жінка розповіла про свої переживання та емоції від подій.

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«Феєрично, бо мене розірвало на сльози від того, що сталося зранку. І незважаючи ні на що, ми це все пережили», — сказала новоспечена дружина.

Її чоловік також відреагував на ситуацію, намагаючись підтримати кохану.

«Я тобі обіцяв, що ти будеш плакати від щастя. Щастя. Все нормально», — сказав Леонід.

Атака на Київ 8 вересня перед одруженням пари — які наслідки

Нагадаємо, у ніч та вдень 8 вересня російські війська вкотре влаштували масовану атаку на Київ. Жертвами ворожих ударів тієї доби стали п’ятеро людей, ще 35 осіб постраждали.

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Наслідки нічної атаки фіксувалися у Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Через падіння уламків виникли пожежі на складах, у житлових будинках, на території приватної школи, у гаражах та на нежитлових об’єктах.

Вдень російський дрон «Шахед» влучив по телеканалу «Ми — Україна», поранивши п’ятьох людей. Було частково зруйновано будівлю медіа та виникло загоряння. Президент Володимир Зеленський назвав удар по телеканалу новою сторінкою російської деградації.

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