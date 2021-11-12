"Не спростував пост про Дениса Єрмака": депутату Гео Леросу вручили другу підозру

Підозру Леросу вручили 12 листопада.

Позафракційному народному депутату Гео Леросу повідомлено про ще одну підозру: йдеться про умисне невиконання судового рішення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що про правопорушення повідомив державний виконавець. За даними слідства, народний депутат умисно не виконав постанову Київського апеляційного суду. Тепер його зобов’язали спростувати, поширену на сторінці у Facebook недостовірну інформацію стосовно громадянина.

Підозрюваний усвідомлював обов’язковість виконання рішення, а також мав реальну можливість виконати вимоги суду в повному обсязі, однак не зробив цього", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що Лерос написаву Facebook, що йому вручили підозру за декілька годин до судового засідання щодо обрання запобіжного заходу. Його розглянуть сьогодні о 17:00 в Печерському суді столиці.

"Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака!!! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду! Ви ж пам’ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили своїми очима, вони мене теж хочуть посадити", - йдеться у дописі депутата.

Як повідомлялося, 11 листопада Гео Леросу, який під час виступу в Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, повідомлено про підозру за "хуліганство у стінах парламенту". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 68 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

ДБР та Генпрокуратура вручили підозру Гео Леросу | Новини України

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