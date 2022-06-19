"Мене турбує зростання ненависті до всього російського": мер Одеси - проти перейменування вулиці Пушкінської

"Мене турбує зростання ненависті до всього російського": мер Одеси - проти перейменування вулиці Пушкінської

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти перейменування вулиці Пушкінської, названої на честь російського класика та письменника.

Як пояснив міський голова, його "турбує зростання ненависті до всього російського".

Про це він сказав видання The New York Times.

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"Ні. Я б цього не підтримав. Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - відповів Труханов на запитання, чи згідний він, щоб перейменували вулицю Пушкінську.

Окрім цього, американське видання пише, що нібито на пана Труханова тиснуть, щоб він погодився на перейменування вулиці.

Варто зазначити, українська письменниця Олена Павлова зареєструвала на сайті президента петицію, щоб вулиці, названі на честь російського письменника Пушкіна, перейменували на вулиці Стівена Кінга. Станом на 19 червня пропозицію підтримали 4224 осіб з 25 тис. необхідних.

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