Росіянин з Туви здався в полон ЗСУ та розповів, чому пішов на війну

Житель з Туви здався у полон ЗСУ та розповів, як потрапив на війну / © скрін з відео

На Покровському напрямку військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону взяли в полон 31-річного громадянина Росії, уродженця Туви, з позивним «Тайга».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Чоловік, який до мобілізації був чабаном, самостійно вийшов до українських прикордонників і здався. Він пояснив, що не вміє воювати і не має жодного бажання брати участь у бойових діях. За його словами, коли прийшла повістка, він намагався переховуватися, але його силоміць забрали до армії країни-агресора.

А на запитання, чому пішов на війну, то полений сказав: «Мене воєнні силою відправили».

«Після спілкування з полоненим з’ясувалося, що чоловік, який вправлявся зі стадом баранів у туві, усвідомлює те, що не збагне його колега у кремлі: війну, яку розпочала росія, треба закінчувати. Цей випадок вчергове демонструє, що кремль використовує для війни проти України людей без належної підготовки та мотивації. Українські ж воїни, на відміну від „паперових тигрів“, які не здатні виконувати бойові завдання, мають високу морально-психологічну стійкість і незламну волю до перемоги», — зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. В результаті обміну вдалося звільнити 185 українських захисників та 20 цивільних.

Раніше повідомлялося, бійці прикордонної бригади «Форпост» взяли в полон на Вовчанському напрямку двох російських військових. Як виявилося, вони колишні в’язні. Їх змусили воювати, погрожуючи додатковими термінами ув’язнення за відмову.