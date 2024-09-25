"Мене взяли у заручники": Коломойський зробив гучну заяву на суді

У середу, 25 вересня, у Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на домашній арешт або особисте зобов’язання український бізнесмен Ігор Коломойський заявив про непомірний розмір застави, а також зазначив, що перебуває в ув'язненні як заручник.

Про це йдеться в репортажі ТСН із зали суду.

На судовому засіданні Ігор Коломойський підтвердив слова своїх захисників щодо безпідставної зміни запобіжного заходу у серпні 2024 року. За його словами, ухвалу слідчого судді було оскаржено в апеляційному порядку, але апеляційну скаргу досі не розглянули.

Також бізнесмен пояснив, чому відмовився від часткового внесення застави.

“По-перше, частково — це неможливо вносити. По-друге, є обмеження. А по-третє, я вважаю, що це рекет, який іде із самого верху і від самого початку мені казали, що буде [розмір застави ] 3 мільярди з чимось, ще до того, як мене посадили. Мене попередили працівники СБУ, що буде 3 мільярди застава”, — заявив Коломойський.

На зауваження судді щодо зменшення розміру застави до 1 млрд 800 тисяч гривень бізнесмен відповів, що його принципова позиція полягає в тому, щоб не погоджуватися на “рекет на державному рівні”.

“Це принципова позиція, оскільки я вважаю, що це рекет на державному рівні. На користь силових структур та судової влади. І все це збіглося, і в мене записані розмови, в яких говорять про 3 мільярди. Я подав до ЄСПЛ, там вирішуватимуть. 300 неоподатковуваних [мінімумів] – це реальна сума застави. А коли 100 мільйонів доларів — це те, що збирає наша СБУ за командою адміністрації президента з усіх, кого затримують. Ми мали прецеденти, коли з моїх партнерів збирали по 100 мільйонів”, — заявив Коломойський.

За його словами, теперішня ситуація нагадує вимагання грошей у бізнесмена з його утримуванням як заручника.

“Мене взяли як заручника, посадили до в'язниці та вимагають гроші. Зважаючи на те, що я ще тимчасово не громадянин України, а громадянин Ізраїлю, є правила в ізраїльтян. Не піддаватися на шантаж та вилучення грошей”, — заявив Ігор Коломойський.

У чому звинувачують Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесмену було змінено запобіжний захід на заставу.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "ПриватБанку".

Бізнесмен перебуває під вартою від вересня 2023 року.

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу, і з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МЕНЕ взяли в ЗАРУЧНИКИ, посадили у тюрму і ВИМАГАЮТЬ ГРОШІ! КОЛОМОЙСЬКИЙ НЕ СТРИМАВСЯ у суді"

НАБУ подовжило розслідування у справі Ігоря Коломойського

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