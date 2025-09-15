ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
61
2 хв

"Мене знесли з ніг": на Черкащині ветеран звинувачує працівників ТЦК у побитті — деталі скандалу

На Черкащині працівники ТЦК побили ветерана з інвалідністю, який «відбивав» від них свого брата.

Дмитро Гулійчук
Постраждалий ветеран

Постраждалий ветеран

На Черкащині сталася сутичка між працівниками ТЦК та ветераном війни, який «відбивав» свого брата.

Про це пише місцевий паблік «Корсунь-Шевченківська Січ».

«Представники Городищенського ТЦК напали на захисника України, який має інвалідність 3 групи. Військового, що пройшов бої під Угледаром та в інших гарячих точках, жорстоко обприскали газовим балоном та били ногами по шиї — саме в тому місці, де він переніс тяжку травму та операцію», — стверджують у пабліку.

Також у пабліку опублікували відео з розповіддю постраждалого військового. Він повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Воював у складі 72 бригаді, перебував на фронті 2,5 роки, зокрема у Вугледарі, де отримав травму.

Постраждалий ветеран

Постраждалий ветеран

«Я йшов додому і побачив розкидані речі на дорозі і велосипед. Стояла машина без знаків розпізнання, на литовських номерах. Звідти кричала людина. Я відкрив двері, зайшов — і отримав газовим балончиком в обличчя. Мене „знесли“ з ніг, почали бити в область шиї та потилиці. Я їм кричав, що в мене була операція і там пластини, на що вони взагалі не реагували. Били саме туди», — розповів ветеран.

Що розповіли у поліції

У поліції Черкаської області підтвердили, що інцидент стався у селищі Стеблів Звенигородського району під час заходів оповіщення.

За словами правоохоронців, між 46-річним потерпілим, його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка, яка переросла у штовханину. У результаті чоловік отримав травмування та звернувся за допомогою до медичного закладу.

За даним фактом працівники поліції здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Черкаський обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах священник УПЦ МП «відбивався» від працівників ТЦК сокирою і газовим балончиком.

61
