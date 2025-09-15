- Дата публікації
"Мене знесли з ніг": на Черкащині ветеран звинувачує працівників ТЦК у побитті — деталі скандалу
На Черкащині працівники ТЦК побили ветерана з інвалідністю, який «відбивав» від них свого брата.
На Черкащині сталася сутичка між працівниками ТЦК та ветераном війни, який «відбивав» свого брата.
Про це пише місцевий паблік «Корсунь-Шевченківська Січ».
«Представники Городищенського ТЦК напали на захисника України, який має інвалідність 3 групи. Військового, що пройшов бої під Угледаром та в інших гарячих точках, жорстоко обприскали газовим балоном та били ногами по шиї — саме в тому місці, де він переніс тяжку травму та операцію», — стверджують у пабліку.
Також у пабліку опублікували відео з розповіддю постраждалого військового. Він повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Воював у складі 72 бригаді, перебував на фронті 2,5 роки, зокрема у Вугледарі, де отримав травму.
«Я йшов додому і побачив розкидані речі на дорозі і велосипед. Стояла машина без знаків розпізнання, на литовських номерах. Звідти кричала людина. Я відкрив двері, зайшов — і отримав газовим балончиком в обличчя. Мене „знесли“ з ніг, почали бити в область шиї та потилиці. Я їм кричав, що в мене була операція і там пластини, на що вони взагалі не реагували. Били саме туди», — розповів ветеран.
Що розповіли у поліції
У поліції Черкаської області підтвердили, що інцидент стався у селищі Стеблів Звенигородського району під час заходів оповіщення.
За словами правоохоронців, між 46-річним потерпілим, його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка, яка переросла у штовханину. У результаті чоловік отримав травмування та звернувся за допомогою до медичного закладу.
За даним фактом працівники поліції здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
Черкаський обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував.
Раніше повідомлялося, що у Черкасах священник УПЦ МП «відбивався» від працівників ТЦК сокирою і газовим балончиком.