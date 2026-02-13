"Мені б спинити війну, аби жити із тобою вільно": історія кохання, яка стала піснею

Історія кохання стала піснею

Мобільна група військовослужбовців, у якій виступав і виконавець Тур (Артур Лаб’як), перебувала на Сумському напрямку. Під час одного з таких концертів Артур познайомився з Русланом, який служив розвідником у 132-й ОРБ.

“Саме Руслан першим підійшов поспілкуватись про творчість, питав, де можна послухати треки, — згадує Артур. — І за хвилин 20 розмови можна було зразу відчути, що Руслан — світла людина не тільки за образом, а й усередині. Максимально добрий і усміхнений хлопець”.

Утім, ця дружба тривала недовго. Руслан загинув під час виконання бойового завдання.

“Дізнавшись про втрату Руслана, я, можна сказати, “поплив”. Не вірилось, що ми втрачаємо таких класних молодих людей, — згадує Артур, — людей, які навіть у таких місцях усміхнені й шукають позитив”.

Про сумну новину Артуру повідомила Дана — дружина Руслана. Як виявилось, вона писала вірші і багато з них присвячувала саме своєму коханому. “Тому зразу виникла ідея зробити пісню саме на її вірш”, — говорить Артур Лаб’як.

Цей вірш Тур перетворив на пісню “Тобі”. Сам розвідник, на жаль, так і не встиг її почути. Руслан загинув Героєм, захищаючи рідну країну та їхнє з Даною кохання. Але тепер ця композиція звучить як символ любові, що сильніша за смерть: “Мені б спинити війну, аби жити з тобою вільно”.

Для дружини Руслана, Дани, цей трек став символом їхнього кохання.

“Коли я писала вірші, першим їх слухав Руслан. Зазвичай це було ввечері після роботи. Він приходив додому і казав: “Що новенького написала? Читай”. Він приходив на мої літературні виступи, був найбільшою підтримкою. Ще інколи ображався, бо я не пишу про нього. Але він не знав, що коли був на службі, то майже кожен новий вірш був про нього і для нього”, — ділиться Дана.

Ця пісня стала можливою завдяки Культурним силам — платформі, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків і волонтерів.