"Мені боляче на нього дивитися": кохана Саакашвілі розповіла, що він схуд на понад 20 кг

"Мені боляче на нього дивитися": кохана Саакашвілі розповіла, що він схуд на понад 20 кг

Експрезидент Грузії голодує у в'язниці.

Депутатка фракції "Слуга народу" Ліза Ясько повідомила про погіршення стану здоров’я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також читайте Роман Саакашвілі і Ясько: як відреагувала дружина Міхо і що кажуть закохані

За словами депутатки, яка відвідала Саакашвілі за гратами, він схуд на понад 20 кілограмів.

"Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитися. Потрібно звільняти президента", - сказала Ясько.

Вона каже, що поки Міхо тримається. Утім, він не може нескінченно голодувати. За словаи Ясько, позиція Києва поглягає в тому, аби повернути експрезидента Грузії до України, але це залежить від Тбілісі.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

Читайте також:

На території в'язниці, де утримується Саакашвілі, мобілізовані спецпідрозділи поліції

мобілізовані спецпідрозділи поліції Прихильники Саакашвілі вийшли на вулиці Тбілісі: у середмісті перекрили рух транспорту

вийшли на вулиці Тбілісі: у середмісті перекрили рух транспорту Припинив крайню форму протесту: Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з медиками

Новини світу: у Грузії оприлюднили деталі подорожі Міхеіла Саакашвілі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання