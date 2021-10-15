"Мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений": у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика та провокував пасажирів

"Мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений": у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика та провокував пасажирів

Пасажиру шофер намагався "пояснити", що пільговий проїзд нібито скасували.

У Запоріжжі водій маршрутки №69 обматюкав пільговика, який хотів скористатися безкоштовним проїздом.

Відео інциденту згодом з'явилося в соціальних мережах.

На ролику видно, як водій маршрутки, який керує транспортним засобом, не добираючи висловів, "пояснює" пасажирові, що пільговий проїзд нібито скасували. Судячи з відео, шофер перебуває не в урівноваженому емоційному стані.

"Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед", — кричав на весь салон водій.

Емоційна мова шофера результата не мала. Після чого чоловік почав провокувати пільговика на те, що він зійде з маршруту і поїде до гаража. У якийсь момент він навіть зупинився і сказав всім пасажирам покинути салон.

"На вихід всі. Або він виходить, або ми не їдемо", — додав водій.

Користувачі соцмереж в коментарях до відео обурилися поведінкою водія.

Цікаво, з чого це раптом всі повинні виходити, а він зібрався їхати в гараж. Дитячий садок.

Я шокований. Має чи не має він рацію, але так розмовляти все одно права не має. Він працює з людьми.

Він завжди так спілкується. Неодноразово ставала свідком таких скандалів.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто.

Новини України: в Запоріжжі водій маршрутки облаяв пільговика

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