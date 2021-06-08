"Що хочу тут, те й кажу": що відомо про лешмейкерку, яка образила українських військових

Дівчина втрапила у скандал через висловлювання про військових ЗСУ.

Майстриня з нарощування вій з Чугуєва Харківської області вляпалася у скандал. Дівчина записала відео, в якому поливає брудом українських військових.

У Мережі вже нашукали про скандальну лешмейкерку особисту інформацію.

Відомо, що дівчину звати Яна К*, вона мешкає у Чугуєві. Заміжня. Її чоловік Олександр К* у листопаді 2014 у самий розпал війни на сході України їздив до Москви і викладав фото на фоні Кремля.

Сама ж лешмейкерка, запевняє, що говорила не за всіх українських військових, а за конкретну особу. Втім, в переписці з жінками-військовими, які висловили їй своє обурення з приводу раніше сказаного нею, зауважила, що її думка не змінилася.

"Це моя сторінка. Що хочу тут, те й кажу. Мені не цікаво, чи образила я вас чи ні. Це моя думка. В мене і раніше було таке ставлення до цих особин. Ходять мердючі і немиті. Фу! І до мене всі, хто приходили, були у непристойному вигляді", - написала лешмейкерка.

Нагадаємо, у Чугуєві Харківської області майстриня з нарощування вій публічно образила українських військових, назвавши їх "обриганими виродками", які нібито незрозуміло, проти кого воюють.

"Ненавиджу цих тварюк": б'юті-майстриня з Чугуєва на відео назвала українських військових "обриганими виродк*ми"

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