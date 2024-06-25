"Мені немає за що буде жити!": Тищенко вимагає повернути йому гроші, вилучені під час обшуків

Скандальний нардеп Микола Тищенко вимагає повернути йому гроші, які слідчі вилучили під час обшуків. Мовляв, це його чесно зароблене.

Про це Тищенко сказав у ході судового засідання.

"Залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!"

Цією фразою нардеп викликав неабиякий сміх у залі суду.

"А це не смішно! Я їх заробляв 30 років цими руками, ні в кого нічого не взяв! Цим пишається і мій батько, і моя родина"

Нагадаємо, у Києві триває судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід. Скандальний нардеп вирішив зауважити, що люди чомусь не вимагають забрати депутатський мандат у Медведчука, натомість хочуть, щоб він склав повноваження.

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