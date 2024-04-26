"Мені нікуди повертатися": "Пташка" з Азовсталі відреагувала на цькування у Мережі

Дівчина засмучена, що "після фронту на неї чекає ще один".
Українська парамедикиня Катерина Поліщук на позивний "Пташка" зіштовхнулася зі цькування щодо її ваги. Дописи дівчини на її сторінці у соцмережі "рясніють" негативними коментарями.
Вона відповіла на звинувачення хейтерів у Мережі.
Зокрема, дівчина засмучена тим, що замість підтримки, вдячності і поваги, вона отримує хейт.
"Дякую, що шукаєте, "чому я не герой". Я – не герой. Я – людина. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не такі погляди. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка", – відповіла парамедикиня.
"Пташка" запропонувала користувачам, які її цькують, поцілувати тими вустами своїх дітей.
Також дівчина додала, що працювала по 20 годин не для того, щоб їй сказали "дякую".
Дівчина наголосила і на тому, що війна триває. І вона каже, що не має бажання повертатися з фронту.
"Я не хочу повертатися. Мені нікуди повертатися. Вибачте всі, хто мене підтримує. Але я хочу залишитися під землею Донбасу. За півтора року я вислухала більше, ніж за все життя. І я щиро не знаю, чим я заслужила це. Краще б, і справді не повернулась із полону. Тільки маму шкода", – зізналася "Пташка".
Нагадаємо, раніше захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" розповіла про дві важкі втрати під час повномасштабної війни.
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