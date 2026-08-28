"Мені підкинули траву": екскомбат 47 ОМБр заявив про спланований вчинок поліції

Екскомбат 47 ОМБр «Маґура» Олександр Ширшин / © Facebook-сторінка Олександра Ширшина

Реклама

Екскомбат 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив про зухвалу провокацію. Під час перевірки поліції в Харкові у його авто нібито знайшли пакет із наркотиками та вагами.

Про це військовий повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Реклама

Ширшин стверджує, що правоохоронці підкинули йому наркотики. Військовослужбовець вважає, що ситуація могла бути заздалегідь спланована. Наразі він очікує приїзду адвоката та слідчо-оперативної групи

Реклама

«Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано», — написав екскомбат «Маґури» в Мережі.

Ширшин також зазначив, що під час зупинки, крім поліцейських, на місці перебували інші люди, які, за його словами, передавали інформацію про нього.

«Одразу при зупинці було багато людей, схожих на СБУ, яких мєнти типу не знають, але дані по мені передавали», — заявив військовий.

Журналістка Анна Калюжна повідомила, що йдеться про значну кількість наркотиків.

Реклама

«Поліція підчікувала в конкретному місці і вказувала, що саме треба відкрити. Підклали раніше. Судячи з попередніх даних, ламали сигналку», — припустила вона.

У коментарі виданню «Бабель» Ширшин розповів, що в Харкові його автомобіль зупинили правоохоронці, коли він проїжджав повз місце ДТП. Поліцейські провели обшук машини та, за словами військового, виявили наркотики, які йому могли підкинути.

Перед обшуком правоохоронці повідомили Ширшину, що мають інформацію про те, що він перебуває «під чимось».

«Я кажу: „Ну якщо я під чимось — задувайте мене“. Він каже: „Ні, ми поїдемо в медзаклад“. Я кажу: „Добре, поїхали в медзаклад“. Він каже: „Але давайте спочатку подивимося вашу машину. Відкрийте багажник“, — розповів військовий.

Реклама

За його словами, у багажнику заборонених речовин не виявили. Після цього правоохоронці попросили показати салон автомобіля та неодноразово запитували, чи є у Ширшина щось заборонене. Під час огляду салону та особистих речей поліцейські попросили відкрити підлокітник.

«Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник — там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: „Що це?“ Я кажу: „Я не знаю“. Я його розгортаю, а там — трава з вагами. І купа пакетиків», — розповів військовий.

Ширшин припустив, що йому можуть висунути підозру у збуті наркотичних речовин.

Нагадаємо, у травні 2025 року Ширшин написав рапорт на звільнення, різко розкритикувавши вище військове командування за безглузді накази та безпідставні втрати людей. Він звинуватив керівництво у відірваності від реалій фронту, перевазі політичних інтересів над воєнною доцільністю та реакції на проблеми лише через догани і розслідування, додавши побажання до Генштабу, щоб діти генералів також служили в піхоті.

Новини партнерів

Новини партнерів