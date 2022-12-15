Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМР, 500 гаубиць - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що може перемогти російського ворога. Але для цього потрібні ресурси.

Про це генерал Залужний розповів в інтерв'ю британському виданню "The Economist".

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМР, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, Залужний повідомив, що станом на 15 грудня українська армія добре укомплектована. Втім, Сили оборони потребують зброї та військової техніки.

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