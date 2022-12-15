Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМР, 500 гаубиць - Залужний

Маючи стільки техніки, реально вийти на рубежі 23 лютого.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що може перемогти російського ворога. Але для цього потрібні ресурси.
Про це генерал Залужний розповів в інтерв'ю британському виданню "The Economist".
"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМР, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", - сказав він.
Нагадаємо, Залужний повідомив, що станом на 15 грудня українська армія добре укомплектована. Втім, Сили оборони потребують зброї та військової техніки.
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