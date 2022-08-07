"Мені потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну": очільник "ПВК "Вагнер" особисто вербує ув'язнених в РФ для війни в Україні

У Росії для участі у війні в Україні вербують криміналітет.

Ув'язнених "збирають" в російських колоніях, далі вони проходять навчання і вирушають воювати проти ЗСУ. Вербує їх особисто очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це йдеться в матеріалі "Медіазони".

З виданням зв'язалися ув'язнені з Ярославської та Тульської областей, які розповіли, як їхні колонії відвідував невисокий лисий чоловік у роках із зіркою Героя Росії на грудях, який називав себе Євгеном Пригожиним і пропонував свободу та гроші в обмін на участь у війні проти України.

Фото: Сайт Олексія Навального

Пригожин розпочав вербувальний тур із колоній для колишніх силовиків, а потім переключився на установи суворого режиму.

Видання "Верстка" надіслало в компанію Пригожина "Конкорд" запит та отримала таку відповідь: "Так, від вас нічого не приховати. З упевненістю можу сказати, що я бував у колоніях у 1980-ті роки. Все вже не згадати, минуло 40 років. Але точно був у ленінградських колоніях, у Комі, у Вятлазі. На Русі багато хто побував у в'язницях, дехто зник, інші ж порозумнішав і працює на благо своєї країни". За даними "Верстки", всього групи вербувальників відвідали щонайменше 17 колоній із десяти регіонів.

"Медіазона" наводить свідчення двох незнайомих між собою ув'язнених, один із яких відбуває покарання у Ярославській, а інший – у Тульській області. Вони докладно описують зустрічі з людиною, яка виступала від імені "ЧВК Вагнера" і представлялася Євгеном Пригожиним.

ІЧ-2, Рибінськ

"Приїхав пан Пригожин із зіркою Росії. Сказав, що представляє узаконену ЧВК "Вагнера" ​​і має повноваження запропонувати нам брати участь у війні", — написав виданню один із ув'язнених ІЧ-2 суворого режиму у Рибінську Ярославської області.

"Нас усіх вивели на плац, тобто взагалі всю колонію, включаючи інвалідів і взагалі всіх тих, хто з різних причин на плац виходити не повинен — беемників, карантинників, людей похилого віку, хворих з санчастини. Усіх, хто фізично міг дістатися плацу. Зняли з роботи всіх із промзони і теж вигнали на плац. Не вивели лише мешканців СУСу, БУРу та ШІЗО", — згадує він.

Представник ПВК прибув не один. На територію зони заїхав білий мікроавтобус, з якого вийшли вісім людей у ​​цивільному. Четверо з сумками і рюкзаками залишилися стояти на віддалі, а інші четверо вийшли до засуджених, що побудувалися на плацу.

Загалом на зустріч зібрали трохи менше півтори тисячі осіб — засуджених, які можуть ходити, і всіх співробітників колонії. Їм пояснили, що "йде Третя світова війна", і в ній можна взяти участь за Росію.

"Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити у ПВК — це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів та виконувати накази керівництва. На тих, хто поверне назад, чекає розстріл на місці", — цитує по пам'яті ув'язнену промову людини, яка назвалася Пригожиним.

Фото: Associated Press

Тим, хто погодиться, пропонували 100 тисяч рублів у місяць, а у разі загибелі - 5 млн рублів родині.

Також вербувальник розповів, що 12 липня 42 засуджені вже були в бою, з них загинуло "усього 5".

"Вони билися, як леви, напали з одними ножами на якийсь опорник і всіх там вирізали", - передає слова Пригожина оповідач.

Він додає, що насамперед вербувальників цікавлять вбивці та розбійники, до наркоманів ставляться насторожено, те саме до ґвалтівників. Краще, каже, щоб не побутові вбивці були, а прямі свідомі.

"Вам, каже, у нас сподобається. Взагалі він справив враження маніяка. Жодного примусу тим часом немає. Ви, каже, маєте самі зрозуміти, що нам потрібні. І справді, пішли записуватись багато, дуже багато, аж ніяк не менше 200 людей", — розповідає засуджений. За його словами, насамперед це ті, хто потрапив до в'язниці вперше і на великий термін, а також "багато та ідейних".

Ті, хто погодився, мають пройти ретельну перевірку на стан здоров'я, а також на поліграфі, що виявить, чи не збирається ув'язнений дезертувати, чи вживає наркотики, чи здатний на вбивство. Якщо кандидат проходить поліграф, за два тижні його вивозять на навчання.

Одразу після від'їзду вагнерівців з рибинської колонії ув'язнених позбавили доступу до сервісу Zonatelecom, і зв'язок залишився лише нелегальним.

ІЧ-4, Плавськ

Ув'язнений з ІЧ-4 у Плавську Тульської області стверджує, що до них у колонію Євген Пригожин приїжджав ще 25 липня.

"Попередив, що смертність 15%. Говорив: "Ми йдемо перші, ви йдете за нами, нам не потрібне гарматне м'ясо, тільки піхота". Один зек сказав, що пройшов Чечню і має спеціальність військову. Пригожин на це відповів, що їх не цікавлять фахівці, вони мають свої, потрібна тільки піхота", — згадує ув'язнений.

Пригожин також додав, що у нього особливі повноваження від президента і що йому "потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну".

За участь у війні обіцяли не лише гроші, а й помилування, зняття судимості, а тим, хто не має російського громадянства — паспорт.

"До речі, термін, який залишилося відбути тим, хто погодився поїхати, є абсолютно різним, — розповідає він. — Є ті, кому понад 10-20 років, але й багато тих, кому лишилося рік-два. Знаю навіть одну людину, яка звільняється у жовтні цього року. Навіщо тобі? - Помилування! Він боїться, що судимість - це тавро, боїться, що нікому не потрібний із судимістю".

За словами ув'язненого з ІЧ-4, тим, хто погодився на пропозицію вербувальників, сказали, що з них сформують "штурмові загони". Записалися у результаті близько 100-150 осіб.

Сам засуджений вважає, що з України "повернуться одиниці": "Воювати не піду, навіть якщо мені термін збільшать".

Як і в Рибінську, після приїзду делегації "ЧВК Вагнера" ув'язнених у Плавську позбавили легального зв'язку з волею.Ув'язнеі розповідають, що адміністрація поставила умову: телефони не працюватимуть, поки в колонії не набереться необхідна кількість добровольців.

Нагадаємо, у російських колоніях масово вербують кримінальників на війну в Україні обіцянками свободи і грошей. В'язнів рекрутує так звана приватна військова компанія "Вагнера", керована близьким до Путіна мільярдером, засновником російської фабрики інтернет-тролів Євгеном Пригожиним.

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