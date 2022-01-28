"Мені шкода тих людей": підозрюваний у розстрілі п'яти людей Артемій Рябчук зробив зізнання у суді

"Мені шкода тих людей": підозрюваний у розстрілі п'яти людей Артемій Рябчук зробив зізнання у суді

Артемій Рябчук просив відправити його до СІЗО.

Підозрюваний у вбивстві п'яти людей 20-річний Артемій Рябчук у суді визнав провину та розкаявся. Він зазначив, що йому жаль тих людей, яким він завдав болю.

Про це повідомляє "Суспільне".

Під час обрання йому запобіжного заходу Артемій Рябчук повністю визнав провину у вбивстві п'яти людей. Він просив відправити його до СІЗО.

"Ваша честь, мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч. Після затримання ми з прокурорами провели допит, під час якого до пізньої ночі я все розповів. Моє єдине прохання - не відправляти мене на гауптвахту, а відправити в СІЗО", - сказав Артемій Рябчук.

Нагадаємо:

Солдат-строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок чого загинули його чотири товариші по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців.

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