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"Мені шкода тих людей": підозрюваний у розстрілі п'яти людей Артемій Рябчук зробив зізнання у суді

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"Мені шкода тих людей": підозрюваний у розстрілі п'яти людей Артемій Рябчук зробив зізнання у суді

Кадр із відео

Артемій Рябчук просив відправити його до СІЗО. 

Підозрюваний у вбивстві п'яти людей 20-річний Артемій Рябчук у суді визнав провину та розкаявся. Він зазначив, що йому жаль тих людей, яким він завдав болю. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Під час обрання йому запобіжного заходу Артемій Рябчук повністю визнав провину у вбивстві п'яти людей. Він просив відправити його до СІЗО. 

"Ваша честь, мені щиро шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч. Після затримання ми з прокурорами провели допит, під час якого до пізньої ночі я все розповів. Моє єдине прохання - не відправляти мене на гауптвахту, а відправити в СІЗО", - сказав Артемій Рябчук. 

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