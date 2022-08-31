Мені складно сказати, кому він потрібен: Данілов - про те, чому РФ не обмінює Медведчука

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому РФ перестала обговорювати обмін екснардепа та голови партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді та сприянні тероризму.

Данілов зауважив, що після затримання кума Путіна агентура РФ була деморалізована та шокована.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" в рамках телемарафону.

"Мені складно сказати, кому він потрібен, бо, може, є якісь надії, зобов'язання та інше. Коли зараз є закиди, що ми не готувалися до війни. Скажіть, будь ласка, як одну з головних публічних фігур РФ нам вдалося відправити під арешт, надягнути на нього, хай електронний, але умовні кайданки. Це не підготовка. Я можу сказати, після цього деморалізація усієї агентури РФ була просто шалена. Вони були в шоці, як самого Медведчука. Це ж недоторкана людина, це ж - кум Путіна, як таке взагалі можливе", - сказав Данілов.

Посадовець розповів, що про майбутнє затримання Медведчука знали лише дві людини. Одна іх них, звичайно, це президент України.

"Коли ухвалювалося рішення про затримання Медвудчука, лише дві людини на засіданні РНБО знали, що буде відбуватися. Бо це було дуже чутливе питання, для того, щоб не було жодного впливу", - пригадав він.

Нагадаємо, у Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі. Личаківський районний суд Львова 23 червня у закритому режимі провів попереднє засідання у справі народного депутата України Віктора Медведчука.

Раніше Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

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