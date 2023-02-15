“Мені соромно”: очільник Мінцифри відреагував на обшуки в офісі ІТ-компанії MacPaw

За словами керівника компанії Олександра Косована, причиною обшуків є “бажання чиновників заволодіти земельними ділянками", які були придбані MacPaw.

У середу, 15 лютого, в офісі української IT-компанії MacPaw, яка є партнером “Дії”, та в будинку її засновника та гендиректора Олександра Косована правоохоронці проводили обшуки.

Про це підприємець повідомив у Facebook.

Обшуки проводили співробітники Спеціалізованної екологічної прокуратури, Головного слідчого управління Національної поліції та оперативні працівники. Правоохоронці показали Олександру Косовану ухвалу на обшук з адресами офісу та його приватного будинку.

За словами керівника компанії, причиною обшуків є “бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала” у 2016–2021 роках.

“До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки в нашому випадку — необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше”, — написав Косован.

Він припускає, що через недосконалості в земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями.

“Ми надаємо правоохоронцям усю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог із місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні”, — додав гендиректор.

У коментарі dev.ua Косован зауважив, що з його будинку вилучили iMac та копії документів. З офісу після розголосу ситуації не вилучали нічого.

На обшуки у помешканні власника та офісі компанії, яка створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple і якими користуються понад 30 млн людей у всьому світі, відреагував очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України... Ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи", - заявив міністр.

Він також додав, що сьогоднішній випадок пришвидшить ініціювання разом з Дія.City нового закону про "Маски Шоу Стоп".

“Сьогоднішній кейс довів - закон потрібен терміново. Щоб "деякі" не наступали на одні і ті ж граблі", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше у Мережу потрапили фото і відео резонансних обшуків, які провели 1 лютого співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки. З'явились кадри слідчих дій у бізнесмена Ігоря Коломойського, в.о. начальника київської податкової Оксани Датій та одного з високопосадовців Міноборони.

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