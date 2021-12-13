"Мені соромно": заступник очільника МВС Гогілашвілі повідомив, що написав заяву на звільнення

Він також визнав, що винен.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі повідомив, що написав заяву на звільнення.

Про це він проінформував на своїй сторінці у Facebook 13 грудня.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", - написав він.

Раніше інформагентство "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела повідомляло, що Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту в Донецькій області. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність". Пізніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.

Після відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді до зони ООС, з’явився новий відеозапис вже іншого інциденту у Києві. На відео, яке оприлюднило видання "Українська правда", видно, що 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські, аби перевірити документи, що розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони не впізнали начальство.

Президент України Володимир Зеленський після інциденту також вимагав звільнити з посади заступника очільника МВС.