"Мені так наказали": туристи зняли відео, як чоловік скидає з воза сміття просто у річку біля озера Синевир

"Мені так наказали": туристи зняли відео, як чоловік скидає з воза сміття просто у річку біля озера Синевир

Інцидентом уже зацікавилась поліція.

Туристи зняли відео, як на території Національного природнього парку "Синевир" місцеві жителі скидають сміття просто в річку.

Також читайте Маскували сміття землею: на Київщині підприємство завалило відходами 10 га землі

Про це у спільноті "Карпати в серці" написала Маруся Амеліна.

За даними очевидців, інцидент стався на території Синевирської громади. Туристи помітили, як місцевий житель вивантажує із воза купи сміття, скидаючи його просто біля річки.

Один із туристів намагався зупинити чоловіка, пояснюючи йому, що він нищить природу. На що той відповів, що "йому так наказали".

"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його змушує це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало", - написала Маруся Амеліна.

За словами жінки, після публікації цього відео до неї звернулись із Нацполіції Закарпатської області, які зацікавились скиданням сміття у річку.

У коментарі ТСН.ua речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан підтвердила інформацію про те, що справою зацікавилась поліція.

"Ми побачили це відео під час моніторингу соцмереж. Ми зв'язались із авторкою відео та намагаємось встановити населений пункт, де це сталось та особу порушника. Про результати розслідування ми повідомимо", - сказала Ганна Дан.

Нагадаємо:

[media type="video" id="387450619"

Новини України: волонтери збирали сміття з піску й трави острова Джарилгач

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання