- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 545
- Час на прочитання
- 3 хв
"Мені тут пахне виборами": ветеран Симороз висловився про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон
Ветеран, який втратив на фронті обидві ноги, висловився про дозволи на виїзд чоловіків за кордон. На його думку, такі рішення влади знижують мотивацію молоді залишатися в Україні.
В Україні не створюють робочих місць і перспектив для молодих чоловіків. Тим часом влада надає дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років, що є заграванням із віковими групами, а не державницькою позицією.
Про це сказав ветеран, київський громадський активіст Олег Симороз в коментарі Свобода Live.
За його словами, під час війни дозвіл на виїзд за кордон молоді для 18-24 років є недоречним.
«Замість того, щоб стимулювати молодь залишатися й служити, ми фактично відкриваємо для них можливості виїхати за кордон, що зменшує їхнє бажання йти до війська», — каже ветеран
У таких діях влади він вбачає політичні мотиви напередодні виборів, а не державницьку позицію.
«Наша країна переживає такий скрутний час. Але ми не робимо ставку на цих чоловіків і просто, вибачте, мені тут дуже пахне виборами, мені не пахне державницькою позицією. Хотілося би бачити реально історію, яка зараз була б в інтересах української держави. Тому що знаєте, ми багато чого хочемо, але багато чим жертвуємо. В час активної російської агресії… Коли я сам у 24 роки йшов до війська, мені теж хотілося іншого красивого життя, але це був вибір на користь держави», — зазначив він.
Симороз також наголосив, що держава не демонструє системного підходу.
«Я не бачу просування української освіти для цих людей. Я не бачу створення нових робочих місць. Я не бачу реальної ставки на цих людей в українській економіці. Навіть у сфері оборонно-промислового комплексу, який ми декларуємо як пріоритет, цього немає», — сказав він.
Ветеран також нагадав, хто саме пішов воювати і 2014 року. Ці ж люди воюють і досі. Проте влада не демонструє справедливого підходу до них.
«У 2014 році молодь звалила на свої плечі захист держави. У 2022-му вони теж пішли воювати. А зараз складається враження, що хтось зручно їздить на їхній жертовності й говорить: „Ну, молодці, ви воювали тоді, а тепер ми вирішимо, як вам жити далі“. Їм пропонують: „Ми дамо вам дороги й освіту в Європі, а ви тут ще посидьте в окопах“», — сказав він.
Якщо йдеться про соціальну справедливість, то це питання, на думку ветерана, далеке від справедливості.
«Воюють усі військові групи, а ми зараз дискутуємо лише про резерв. Але навіть перебування в резерві — це внесок у захист країни», — додав він.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року влада дозволила українцям віком 18–22 років залишати країну без обмежень. Прем’єрка Юлія Свириденко пояснила, що мета змін — підтримувати зв’язок молоді з Україною та давати можливість отримати міжнародний досвід.
А президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки не матиме негативного впливу на обороноздатність країни, а натомість допоможе зберегти молодь для України.