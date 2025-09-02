"Мені тут пахне виборами": ветеран Симороз висловився про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон

Ветеран Олег Симороз / © Суспільне

Реклама

В Україні не створюють робочих місць і перспектив для молодих чоловіків. Тим часом влада надає дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років, що є заграванням із віковими групами, а не державницькою позицією.

Про це сказав ветеран, київський громадський активіст Олег Симороз в коментарі Свобода Live.

За його словами, під час війни дозвіл на виїзд за кордон молоді для 18-24 років є недоречним.

Реклама

«Замість того, щоб стимулювати молодь залишатися й служити, ми фактично відкриваємо для них можливості виїхати за кордон, що зменшує їхнє бажання йти до війська», — каже ветеран

У таких діях влади він вбачає політичні мотиви напередодні виборів, а не державницьку позицію.

«Наша країна переживає такий скрутний час. Але ми не робимо ставку на цих чоловіків і просто, вибачте, мені тут дуже пахне виборами, мені не пахне державницькою позицією. Хотілося би бачити реально історію, яка зараз була б в інтересах української держави. Тому що знаєте, ми багато чого хочемо, але багато чим жертвуємо. В час активної російської агресії… Коли я сам у 24 роки йшов до війська, мені теж хотілося іншого красивого життя, але це був вибір на користь держави», — зазначив він.

Симороз також наголосив, що держава не демонструє системного підходу.

Реклама

«Я не бачу просування української освіти для цих людей. Я не бачу створення нових робочих місць. Я не бачу реальної ставки на цих людей в українській економіці. Навіть у сфері оборонно-промислового комплексу, який ми декларуємо як пріоритет, цього немає», — сказав він.

Ветеран також нагадав, хто саме пішов воювати і 2014 року. Ці ж люди воюють і досі. Проте влада не демонструє справедливого підходу до них.

«У 2014 році молодь звалила на свої плечі захист держави. У 2022-му вони теж пішли воювати. А зараз складається враження, що хтось зручно їздить на їхній жертовності й говорить: „Ну, молодці, ви воювали тоді, а тепер ми вирішимо, як вам жити далі“. Їм пропонують: „Ми дамо вам дороги й освіту в Європі, а ви тут ще посидьте в окопах“», — сказав він.

Якщо йдеться про соціальну справедливість, то це питання, на думку ветерана, далеке від справедливості.

Реклама

«Воюють усі військові групи, а ми зараз дискутуємо лише про резерв. Але навіть перебування в резерві — це внесок у захист країни», — додав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року влада дозволила українцям віком 18–22 років залишати країну без обмежень. Прем’єрка Юлія Свириденко пояснила, що мета змін — підтримувати зв’язок молоді з Україною та давати можливість отримати міжнародний досвід.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки не матиме негативного впливу на обороноздатність країни, а натомість допоможе зберегти молодь для України.