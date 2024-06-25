Мені його дали люди: Тищенко розповів, чи готовий скласти мандат (відео)

Микола Тищенко заявив, що виконує свої депутатські повноваження і фактично ухилився від прямої відповіді.
У Печерському суді Києва розпочинається судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід.
Перед судовим засіданням журналісти запитали у Тищенка, як він ставитесь до того, щоб скласти мандат.
"Справа у тому, що мандат мені надали люди. Я депутат-мажоритарник, люди мене обрали. Я не пройшов по списку якоїсь партії. Я виграв свої вибори проти Олександра Третьякова. Це дуже відома людина, яка понад 25 років була в політиці", – сказав нардеп, ухилившись від прямої відповіді.
Тищенко заявив, що виконує свої депутатські повноваження і на підставі цих повноважень він звітує.
"Даю інформацію будь-якому журналісту, будь-якому небайдужому громадянину. Я знаю закони України і відповідно до закону про депутатський статус...", – зазначив він.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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