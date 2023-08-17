“Мені здалося, що з моїх очей вилетіло полум'я”: історія реабілітації бійців, які втратили зір на війні (фото)

Щоденні завдання, які раніше чоловіки виконували не задумуючись, тепер вимагають зосередженості, сили та самовіддачі.

На Рівненщині працює реабілітаційно-відновлювальний табір “Життя після війни” для військових з втратою зору та членів їх сімей.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Associated Press, аби дізнатися, як українські бійці вчаться жити по-новому.

Жвавою вулицею західноукраїнського міста Денис Абдулін робить свої перші самостійні кроки після того, як більше року тому він був важко поранений і осліп під час бою з російськими військами, які вторглися в Україну.

34-річний колишній солдат у чорних окулярах і з білою тростиною в руках виходить на більш жваву ділянку тротуару. Його рухи стають невпевненими і напруженими. Він випадково перегороджує шлях жінці, яка наближається до банкомату, щоб зняти готівку.

Як і багато інших пішоходів, вона відповідає співчутливою посмішкою і граціозно відходить убік. Поступово Абдулін долає 600 метрів під керівництвом тренера, який йде попереду з браслетом маленьких металевих дзвіночків.

Денис Абдулін, колишній український солдат, який осліп на війні, гуляє зі своїм сином Вадимом у реабілітаційному таборі, 20 липня 2023 року / Associated Press

П'ятеро інших українських військових ветеранів подолали подібні виклики, відвідуючи реабілітаційний табір для колишніх солдатів, які втратили зір під час бойових дій. Протягом кількох тижнів чоловіки вчилися орієнтуватися в місті Рівне, самостійно готувати їжу та користуватися громадським транспортом, подорожуючи самостійно.

Щоденні завдання, які раніше вони виконували не задумуючись, тепер вимагають зосередженості, сили та самовіддачі.

“Кожен платить свою ціну за свободу в Україні”, — сказав Абдулін, який провів місяці прикутим до лікарняного ліжка і рідко знімає темні окуляри.

Повномасштабна війна, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого 2022 року, забрала десятки тисяч життів з обох сторін. Незліченна кількість інших, як українських військовослужбовців, так і цивільних осіб, які взяли до рук зброю, щоб захистити свою країну, були покалічені або зазнали інших травм, які незворотно змінили їхнє життя.

За словами Олесі Перепеченко, виконавчої директорки громадської спілки “Сучасний погляд”, яка організовує табір, наразі не існує статистики щодо того, скільки військовослужбовців втратили зір через важкі поранення, отримані на війні. Але попит на програму зростає, оскільки війна наближається до свого півторарічного рубежу.

Олександр Жильченко (в центрі праворуч), колишній український солдат, який осліп на війні, танцює з Олесею Перепеченко, виконавчою директоркою спілки “Сучасний погляд” під час святкування свого дня народження в реабілітаційному таборі, 20 липня 2023 року / Associated Press

Протягом кількох тижнів ветерани у супроводі своїх родин проживають у реабілітаційному центрі за межами Рівного. Тут більшість з них отримують свої перші палиці, здійснюють перші прогулянки містом та на природі без сторонньої допомоги, вчаться працювати зі звуковими програмами для користування мобільними телефонами та комп'ютерами.

“Наша мета — не перевчити їх, не змінити, а просто дати їм шанс стати незалежними і самодостатніми”, — каже Перепеченко, яка сама незряча.

Абдулін добровільно пішов служити в армію, коли Росія вторглася в Україну майже 18 місяців тому. Подолання 600-метрової дистанції стало новим етапом у його відновленні після поранень, які він отримав, коли міна здетонувала за кілька метрів позаду нього в Сєвєродонецьку, місті на сході України, яке зараз окуповане росіянами.

“Мені здалося, що з моїх очей вилетіло полум'я”, — розповів він про той день у травні 2022 року. “Я відразу зрозумів, що втратив зір”.

“Звичайно, я очікував усього, але що стану сліпим, я навіть не міг собі уявити, — продовжує Абдулін. — Я думав, що можу втратити руку або ногу, і зовсім не хотів помирати. Я ніколи навіть не думав, що стану сліпим. Тому спочатку було дуже важко”.

У супроводі тренера Василя Гошовського Іван Сорока, колишній український солдат, який осліп на війні, виходить з громадського автобуса в Рівному, 21 липня 2023 року / Associated Press

У 2014 році, коли Росія незаконно анексувала Крим і розпочався збройний конфлікт на Донбасі, Перепеченко прагнула бути на передовій, щоб хоч чимось допомогти. Її прохання вступити до армії було відхилено, тому вона вирішила взяти на себе нову місію: допомагати солдатам, які втратили зір, відновити почуття самостійності.

Перший реабілітаційний табір громадської спілки “Сучасний погляд” провели у 2019 році і з того часу організували ще близько 10. Однак лише два табори відбулися під час війни. Хоча на наступну сесію вже є черга з 30 осіб, основною перешкодою для неприбуткової організації є фінансування: кожен табір коштує близько 15 000 євро.

Абдулін провів майже рік, лікуючись від поранень, зокрема, розтрощеної осколками щелепи, яка також позбавила його зору і залишила проблеми з диханням і рівновагою. Його дружина, Олеся Абдуліна, повернулася з двома дітьми з Литви, де вони втрьох шукали притулку після повномасштабного вторгнення Росії.

“Його очі все ще були такі набряклі, з пов'язками на них, прикриті ватними дисками”, — розповідає Абдуліна про зустріч з чоловіком у лікарні, коли вони вперше побачилися після кількох місяців розлуки.

“Головне, що ти живий”, — відповіла вона, коли він сказав дружині, що більше ніколи не побачить її.

Протягом наступних місяців вона годувала чоловіка з ложечки і рідко відходила від нього. У таборі вони вдвох вчилися, як інтегрувати його порушення в сімейне життя.

Поки Денис відвідував заняття з фізіотерапії чи кулінарії, Абдуліна та інші жінки, які мають чоловіків чи хлопців, виконували власні тренінгові вправи. Одна з цілей табору — нагадати дружинам, що вони не “няньки”, а партнери по життю для своїх чоловіків, каже Перепеченко.

Під час одного з таких занять Абдуліній зав'язують очі і дають довгу палицю. Вона обережно обмацує підлогу, поки інший учасник тримає її за руку. Мета вправи — допомогти жінкам краще зрозуміти, що відчувають і чого потребують їхні партнери.

“Ми залишаємося тими самими людьми. У нас ті ж самі можливості, — каже 27-річний Іван Сорока, який приєднався до української армії в день вторгнення Росії і вже вдруге відвідує табір. — Нам потрібно встати, взяти себе в руки і працювати над собою”.

Іван Сорока, 27-річний колишній український солдат, який осліп на війні, фотографується у своїй кімнаті в реабілітаційному таборі, 21 липня 2023 року / Associated Press

Сороку поранило снарядом під Бахмутом у серпні 2022 року, коли найдовша битва війни тільки починалася. Російські війська захопили місто на сході України в травні після більш ніж восьми місяців інтенсивних боїв.

“Я одразу втратив зір, мене відкинуло вибуховою хвилею. Я відчув, що помираю, — розповідає Сорока. — Я пролежав там близько двох хвилин. Потім зрозумів, що ні, мене туди хтось не пускає”.

Тренер простягає руку, щоб запобігти зіткненню Івана Сороки, колишнього українського солдата, який осліп на війні, зі стовпом, допомагаючи йому пересуватися вулицями Рівного, 21 липня 2023 року / Associated Press

Згадуючи ті моменти, він припускає, що саме його наречена Влада, яка зараз сидить поруч з ним, зберегла йому життя.

Пара познайомилася, коли Сорока брав участь в обороні Київської області навесні минулого року. Їхнє кохання стрімко розквітло на тлі війни. Перед літньою ротацією Сороки на Донеччину він освідчився Владі. Вона погодилася вийти за нього заміж.

Іван Сорока, 27-річний колишній український солдат, який осліп на війні, йде зі своєю нареченою Владою Рябець до їдальні в реабілітаційному таборі, 20 липня 2023 року / Associated Press

Але невдовзі замість того, щоб готуватися до весілля, вони проводили дні і ночі в госпіталі. Щаслива подія, яка відкладалася через поранення Сороки, тепер запланована на початок вересня; після місяців реабілітації він відчуває себе і фізично, і психологічно сильним.

“Я зрозумів, що якщо я не піднімуся сам і не почну щось робити, нічого не зміниться”, — каже він.

Чоловіки та їхні партнерки проводять табірні перерви та вечори в альтанці на території реабілітаційного центру. Тут панує атмосфера спокою, яку зрідка перериває щирий сміх і жарти з часів їхньої солдатської служби.

Олександр Жильченко і Денис Абдулін, два колишні українські солдати, які осліпли на війні, вчаться користуватися кухонним ножем під час уроку кулінарії в реабілітаційному таборі, 20 липня 2023 року / Associated Press

Коли чоловіки покинуть центр, вони знатимуть, що мають інструменти для пересування містом, а також здобудуть щось не менш важливе — почуття спільноти, викуване спільним досвідом і спільною травмою.

Одного вечора, коли денні заходи були завершені, учасники табору зібралися у дворі, щоб відсвяткувати день народження Олександра Жильченка. Він втратив зір наприкінці минулого року, хоча не ділився подробицями про обставини, за яких це сталося.

“Я запрошую вас у коло, у коло нашої родини. Нас тут близько 50 осіб, — сказала Перепеченко, вручаючи Жильченку повітряну кульку у формі серця в жовто-блакитних кольорах національного прапора України. — Це наше колективне серце”.

Тренери та учасники тренінгу стали в коло і один за одним ділилися своїми побажаннями до дня народження іменинника. Безтурботних днів. Світлого майбутнього. Терпіння, впевненості, вірності. Мирного неба. Останнє побажання — “перемоги для всіх нас і для України”.

Олександр Жильченко, колишній український солдат, який осліп на війні, задуває свічки на своєму святковому торті в реабілітаційному таборі, 20 липня 2023 року / Associated Press

Зворушений, Жильченко ще мить потримав кульку, мовчки загадуючи власне бажання.

Потім він відпустив її, не помітивши, як вона стрімко піднялася в небо.

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