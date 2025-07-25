"Мені здається, він це запам’ятає на все життя": син загиблого захисника став героєм ролика від ФК "Динамо" (Київ)

Проект «Здійсни мрію» / © ФК Динамо Київ

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У межах соціального проєкту «Здійсни мрію» від 1+1 media 11-річний Назар Шульга, підопічний фонду «Діти Героїв» і великий шанувальник ФК «Динамо» (Київ), став героєм відеопрезентації нової форми клубу.

У ролику, який доступний за цим посиланням, Назар виходить на поле разом із зірковими гравцями: Андрієм Ярмоленком, Миколою Шапаренком, Олександром Караваєвим, Крістіаном Біловаром, Віталієм Буяльським, Денисом Поповим і Валентином Моргуном.

Футбол, як найбільше захоплення, з’явився у хлопця після страшної втрати — загибелі тата. Іван Шульга довгий час працював на телебаченні та був знаним медійником, проте у перший день повномасштабного вторгнення прийняв рішення піти до військкомату, після останнього ефіру. На жаль, 14 червня 2023 року він загинув під час артобстрілу на Донеччині.

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«Назар почав грати годинами, влаштовувати турніри вдома, дивитися всі матчі та ролики, дізнаватися про всіх футболістів. Образливо, що цього не бачить мій чоловік, як син радіє, як втілюється його мрія. Але я щаслива за нього», — розповідає мама Анастасія.

Зі свого боку футболіст Олександр Караваєв додав:

«З перших секунд було видно, що він дуже позитивний та справжній вболівальник. Ця історія багато чого коштує, емоції найголовніші для дітей. Якщо ми маємо змогу їх дарувати — ми це робитимемо. Впевнений, що це йому запам’ятається на все життя. А для нас це — найменше, що ми можемо зробити. Ціль та мрія завжди мають бути й тоді ти знатимеш, до чого йти».

На згадку про особливу зустріч Назар отримав не лише цінні поради, а й іменну форму від клубу, додавши:

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«Сьогодні Андрій Ярмоленко навчив мене набивати м’яч, і мені дуже сподобалось грати з «Динамо». У них завжди було багато перемог і я продовжу за них вболівати».

Дізнатися більше про реалізацію мрії можна у відео на офіційних сторінках 1+1 media в Instagram і Facebook.

Також раніше підопічні фонду «Діти Героїв» в межах Atlas Festival 2025 мали змогу зустрітися з їхніми кумирами – YAKTAK, Parfeniuk, Сергієм Танчинцем та Сергієм Жаданом. Переглянути відео можна за цим посиланням.