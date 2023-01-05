Менінгококова інфекція: чому важливо вакцинувати дитину якомога раніше

Менінгококи — це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт, менінгококцемію тощо.

Менінгіт — запалення оболонки головного та спинного мозку.

Про це пише МОЗ.

Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, і близько 10% людей у різний час можуть бути безсимптомними носіями. Без вчасного лікування 50% випадків закінчуються летально.

В Україні наявні вакцини проти чотирьох видів менінгококів із 13. Наразі зареєстровано три вакцини різних виробників.

Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку пацієнта та ґрунтуються на дослідженнях ефективності вакцини в різних вікових групах. Зазвичай дітям до двох років потрібна більша кількість доз вакцини, ніж старшим дітям та дорослим.

Чи означає це, що краще розпочати таке щеплення пізніше? Ні.

Фото: ТСН.ua

Менінгококи є вкрай небезпечними для новонароджених та немовлят у ранньому віці. Наприклад, менінгіт може розвиватися раптово та миттєво, а симптоми можуть з'явитися протягом 3-7 днів після зараження. Пізніше можуть розвиватися і такі небезпечні симптоми менінгіту, як судоми чи кома.

Вакцинацію можна починати із 6 тижнів життя. Дуже важливо захистити дитину від інфекцій до того, як вона почне активно контактувати з іншими дітьми в дитячому садку або на дитячому майданчику. Щепити маля можна у сімейного лікаря чи педіатра, придбавши вакцину власним коштом.

Захворювання на менінгіт в Україні

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті від менінгококової інфекції померла дитина.

Також у Харкові дев'ять школярів захворіли на менінгіт.

А у Черкасах від менінгококу померла 2-річна дитина. Раптом у неї піднялася температура, почалася блювота, а на тілі з’явилися криваві плями.

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