Менш ніж за 30 років Україна втратить майже третину населення – Лубінець

Менш ніж за три роки війни чисельність населення України суттєво скоротилася. Якщо на початку війни воно становило 42 млн громадян, то на кінець 2024 року в Україні залишилось всього 35,8 млн населення. За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2051 року, тобто всього через 26 років, населення нашої держави може зменшитися до 25,2 млн українців.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Він нагадав, що у відповідь на складну демографічну ситуацію Верховна Рада минулого року ухвалила Закон № 3496-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)". Цим законом передбачено, що держава фінансуватиме зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців на випадок отримання поранень, які унеможливлять зачаття та народження дитини природним шляхом.

"Проте, у разі загибелі військовослужбовців, клітини підлягають утилізації, що викликало суспільний резонанс через невідповідність ст. 16 Конституції щодо збереження генофонду нації. Для розв’язання цього питання я, як Уповноважений ВР України з прав людини, запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції враховано", – повідомив Лубінець.

Він додав, що цього року держава вперше в межах програми медичних гарантій фінансувала лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями.

"Зокрема укладено 20 договорів із медичними закладами, якими скористалися 1 080 осіб. На реалізацію програми спрямовано 106,5 млн грн", – уточнив омбудсмен.

Дмитро Лубінець наголосив, що в Україні необхідно краще інформувати громадян про те, які вони мають можливості завдяки державним медичним гарантіям. Також необхідно вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства, зокрема внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексів, а також до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Нагадаємо, за прогнозами ООН, після 2050 року кількість населення нашої країни щороку скорочуватиметься. В Україні до 2100 року населення, ймовірно, скоротиться до 15,3 млн людей.

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