Менш ніж за добу після п'ятого: до України прибув уже шостий літак з військовою допомогою від США

Менш ніж за добу після п'ятого: до України прибув уже шостий літак з військовою допомогою від США

Загалом шість літаків привезли близько 500 тонн оборонної амуніції.

Сьогодні, 1 лютого, до України прибула чергова — уже шоста — партія з військовою допомогою від Сполучених Штатів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Зазначимо, що від прибуття попереднього літака з озброєнням від США не минуло і доби. За словами Резнікова, до Києва прибули боєприпаси — 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

"Доба ще не минула з прибуття п’ятого "птаха", а ми вже розвантажуємо шостого! Загалом станом на сьогодні у сукупності шести "пташок" ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів — Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець", — написав очільник Міноборони України.

The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the ! 84 tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from ! And this isn’t the end @WhiteHouse @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/5ktG1i33cy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022

Нагадаємо:

22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї , зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.

, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – - це понад 80 тонн зброї для української армії. У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.

Вчора, 31 січня, до України прибула пʼята "пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів.