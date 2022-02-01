Менш ніж за добу після п'ятого: до України прибув уже шостий літак з військовою допомогою від США

Загалом шість літаків привезли близько 500 тонн оборонної амуніції.
Сьогодні, 1 лютого, до України прибула чергова — уже шоста — партія з військовою допомогою від Сполучених Штатів.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.
Зазначимо, що від прибуття попереднього літака з озброєнням від США не минуло і доби. За словами Резнікова, до Києва прибули боєприпаси — 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.
"Доба ще не минула з прибуття п’ятого "птаха", а ми вже розвантажуємо шостого! Загалом станом на сьогодні у сукупності шести "пташок" ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів — Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець", — написав очільник Міноборони України.
The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the ! 84 tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from ! And this isn’t the end @WhiteHouse @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/5ktG1i33cy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022
Нагадаємо:
- 22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
- У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
- 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- Вчора, 31 січня, до України прибула пʼята "пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів.