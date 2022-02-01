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Менш ніж за добу після п'ятого: до України прибув уже шостий літак з військовою допомогою від США

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Менш ніж за добу після п'ятого: до України прибув уже шостий літак з військовою допомогою від США

Олексій Резніков / Facebook

Загалом шість літаків привезли близько 500 тонн оборонної амуніції.

Сьогодні, 1 лютого, до України прибула чергова — уже шоста — партія з військовою допомогою від Сполучених Штатів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Зазначимо, що від прибуття попереднього літака з озброєнням від США не минуло і доби. За словами Резнікова, до Києва прибули боєприпаси — 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

"Доба ще не минула з прибуття п’ятого "птаха", а ми вже розвантажуємо шостого! Загалом станом на сьогодні у сукупності шести "пташок" ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів — Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець", — написав очільник Міноборони України.

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