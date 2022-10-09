"Менше фантазій": Подоляк відповів тим, хто підтримує переговори України з РФ

Подоляк піддав критиці ідею тих людей, які прагнуть, аби Україна зараз сіла за стіл переговорів з Росією.

Тим, хто прагне мирних переговорів України з Росією, потрібно менше фантазувати і більш реально оцінити ситуацію.

Про це йдеться у дописі радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий:

1. Перегляньте фото/відео масових поховань.

2. Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території.

3. Сформуйте трибунал та вимагайте видачі воєнних злочинців", - написав Подоляк.

Охочих домовитися з Путіним Подоляк закликав "не фантазувати".

"Менше фантазій – більше реалій…", - написав він.

РФ хоче "мирних" переговорів з Україною

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що запросила Київ відновити процес мирних переговорів. Вона повідомила, що Україна не відреагувала на їхню пропозицію щодо переговорів.

Своєю чергою секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на "мирні" ініціативи Матвієнко, яка заявила, що РФ не поверне незаконно анексовані українські території. Він порадив зрадниці думати не про "мирні" угоди, а про покарання.

У РФ вкотре сподіваються, що мирні переговори будуть відбуватися на їхніх умовах. Так, директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що у Москві готові до переговорів з Україною за участі посередників.

Нагадаємо, після того, як Росія провела фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях, Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з чинним президентом РФ Володимиром Путіним. Для юридичного закріплення глава держави від 30 вересня ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення перемовин із теперішнім очільником Кремля.

За словами політолога Володимира Фесенка, після заяви Зеленського про неможливість розмовляти з диктатором Путіним у Росії сталася істерика, і там вже починають шукати винних у війні.

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