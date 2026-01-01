ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
15
2 хв

Менше грошей, більше надії: опитування з’ясувало очікування українців від 2026 року

Рівень оптимізму знизився порівняно з минулими роками, а більшість громадян готується до економічних труднощів. Водночас, на тлі глобального страху перед конфліктами, в Україні зростає надія на мир.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Опитування 2026

Українці готуються до фінансових проблем, але вірять у мир

В Україні поменшало оптимістів, проте ми все одно дивимося у майбутнє з більшою надією, ніж мешканці Західної Європи. Соціологічна група «Рейтинг» опитала 1000 респондентів, щоб з’ясувати їхні очікування від 2026 року.

Результати дослідження наводить офіційний сайт групи.

Загальний настрій: оптимізм «просів»

Велика кількість українців (39%) все ще вірять, що 2026 рік буде кращим за попередній, але цей показник суттєво знизився. Для порівняння: у 2023 році оптимістів було 51%.

  • Частка тих, хто вважає, що нічого не зміниться, зросла до 27%.

  • Кількість песимістів стабільна: кожен четвертий українець очікує погіршення ситуації.

Цікава демографічна деталь: найбільш оптимістично налаштовані мешканці сіл та люди старшого віку (51+). А от найбільше скепсису та песимізму демонструють молоді чоловіки віком 18–35 років.

Економіка: готуємося затягнути паски

У фінансовому плані ілюзій у суспільстві немає. Україна увійшла до топ-5 країн світу з найвищим рівнем економічного песимізму (разом із Бельгією, Францією, Латвією та Німеччиною).

  • Близько двох третин (63-64%) респондентів очікують, що 2026 рік буде роком економічних труднощів.

  • Лише кожен десятий вірить у процвітання.

Мир у світі: надія зростає

Найбільш несподіваний тренд стосується безпеки. Поки світ боїться глобальних конфліктів (у Західній Європі 55% очікують неспокійного року), українці демонструють зростання надії на мир.

Думки розділилися на три рівні частини: третина вірить у настання миру, третина — що все залишиться без змін, і ще третина очікує загострення ситуації. Проте частка тих, хто вірить у мир, зросла з 26% у 2023 році до 33% зараз.

Нагадаємо, опитування з’ясувало, як українці ставляться до мирних планів. Лише 14% громадян категорично відкидають спільний мирний план Європи та України, тоді як більшість схиляється до пошуку життєздатного компромісного рішення.

15
