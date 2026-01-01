Менше грошей, більше надії: опитування з’ясувало очікування українців від 2026 року

Українці готуються до фінансових проблем, але вірять у мир

В Україні поменшало оптимістів, проте ми все одно дивимося у майбутнє з більшою надією, ніж мешканці Західної Європи. Соціологічна група «Рейтинг» опитала 1000 респондентів, щоб з’ясувати їхні очікування від 2026 року.

Результати дослідження наводить офіційний сайт групи.

Загальний настрій: оптимізм «просів»

Велика кількість українців (39%) все ще вірять, що 2026 рік буде кращим за попередній, але цей показник суттєво знизився. Для порівняння: у 2023 році оптимістів було 51%.

Частка тих, хто вважає, що нічого не зміниться , зросла до 27% .

Кількість песимістів стабільна: кожен четвертий українець очікує погіршення ситуації.

Цікава демографічна деталь: найбільш оптимістично налаштовані мешканці сіл та люди старшого віку (51+). А от найбільше скепсису та песимізму демонструють молоді чоловіки віком 18–35 років.

Економіка: готуємося затягнути паски

У фінансовому плані ілюзій у суспільстві немає. Україна увійшла до топ-5 країн світу з найвищим рівнем економічного песимізму (разом із Бельгією, Францією, Латвією та Німеччиною).

Близько двох третин (63-64%) респондентів очікують, що 2026 рік буде роком економічних труднощів.

Лише кожен десятий вірить у процвітання.

Мир у світі: надія зростає

Найбільш несподіваний тренд стосується безпеки. Поки світ боїться глобальних конфліктів (у Західній Європі 55% очікують неспокійного року), українці демонструють зростання надії на мир.

Думки розділилися на три рівні частини: третина вірить у настання миру, третина — що все залишиться без змін, і ще третина очікує загострення ситуації. Проте частка тих, хто вірить у мир, зросла з 26% у 2023 році до 33% зараз.

Нагадаємо, опитування з’ясувало, як українці ставляться до мирних планів. Лише 14% громадян категорично відкидають спільний мирний план Європи та України, тоді як більшість схиляється до пошуку життєздатного компромісного рішення.