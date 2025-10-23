"Менше ховатимуться за спиною чоловіків": у ЗСУ зробили гучну заяву про призов жінок

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко / © Пресцентр ЛНУ ім. Івана Франка

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає військово доцільним формування резерву з жінок з потенційно необхідними спеціальностями. Він наголосив, що добровільна служба допоможе зменшити тиск щодо призову.

Про це військовий сказав у інтерв’ю виданню «Телеграф».

Тимочко відповів на запитання, чи є військова доцільність у формуванні резерву з жінок.

«У нас доцільність у всьому. Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно (та й згідно з законом) вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи», — сказав голова Ради резервістів.

На його думку, неправильно вважати, що якісь професії є суто «чоловічі» або «жіночими»

Тимочко додав, що військова служба для жінок в Україні є добровільною, водночас зробивши гучну заяву на цю тему.

«Я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться «за спиною» чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання», — висловився військовий.

«Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не «за спиною», — додав він.

Голова Ради резервістів зазначив, що про це слід говорити відкрито та дискутувати. Він навів приклад Ізраїлю, Австрії, скандинавських та навіть деяких арабських країн, де жінки служать у війську.

«Там не роблять трагедії з того, що жінка проходить службу. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію», — додав Тимочко.

Іншим питанням він назвав доцільність призову жінок у кожному конкретному випадку. Наприклад, слід обговорити те, чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз масово призиваються чоловіки.

Військовий нагадав, що служба — це не тільки робота на фронті, та існують сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо.

Голова ради резервістів сказав, що «у кожного з нас є знайомі жінки, які служать або служили в українській армії — це нормально». Він вважає, що політики часто маніпулюють темою військової служби жінок, коли підіймається питання обліку або призову.

«Популісти миттєво влаштовують шоу: „Я не дам призивати жінок!“. Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови», — сказав Тимочко.

Він додав, що коли російська армія обстрілює українські міста, то не розрізняє чоловіків і жінок, «бомби не питають, хто ти за статтю». Саме тому тему військової служби жінок слід обговорювати зважено та відповідально, а не піддаватися емоціям і маніпуляціям.

До слова, раніше радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва назвала помилкою держави те, що від 2014 року Україна не «пушила» тему стройової армії для жінок. На її думку, якби ця тема популяризувалася раніше, вона б «не була такою болісною сьогодні».