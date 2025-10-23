- Дата публікації
Укрaїнa
- 35
- 3 хв
"Менше ховатимуться за спиною чоловіків": у ЗСУ зробили гучну заяву про призов жінок
За словами Івана Тимочка, що менше жінки «ховатимуться „за спиною“ чоловіків, то менше буде голосів за призов жінок під тиском».
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає військово доцільним формування резерву з жінок з потенційно необхідними спеціальностями. Він наголосив, що добровільна служба допоможе зменшити тиск щодо призову.
Про це військовий сказав у інтерв’ю виданню «Телеграф».
Тимочко відповів на запитання, чи є військова доцільність у формуванні резерву з жінок.
«У нас доцільність у всьому. Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно (та й згідно з законом) вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи», — сказав голова Ради резервістів.
На його думку, неправильно вважати, що якісь професії є суто «чоловічі» або «жіночими»
Тимочко додав, що військова служба для жінок в Україні є добровільною, водночас зробивши гучну заяву на цю тему.
«Я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться «за спиною» чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання», — висловився військовий.
«Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не «за спиною», — додав він.
Голова Ради резервістів зазначив, що про це слід говорити відкрито та дискутувати. Він навів приклад Ізраїлю, Австрії, скандинавських та навіть деяких арабських країн, де жінки служать у війську.
«Там не роблять трагедії з того, що жінка проходить службу. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію», — додав Тимочко.
Іншим питанням він назвав доцільність призову жінок у кожному конкретному випадку. Наприклад, слід обговорити те, чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз масово призиваються чоловіки.
Військовий нагадав, що служба — це не тільки робота на фронті, та існують сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо.
Голова ради резервістів сказав, що «у кожного з нас є знайомі жінки, які служать або служили в українській армії — це нормально». Він вважає, що політики часто маніпулюють темою військової служби жінок, коли підіймається питання обліку або призову.
«Популісти миттєво влаштовують шоу: „Я не дам призивати жінок!“. Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови», — сказав Тимочко.
Він додав, що коли російська армія обстрілює українські міста, то не розрізняє чоловіків і жінок, «бомби не питають, хто ти за статтю». Саме тому тему військової служби жінок слід обговорювати зважено та відповідально, а не піддаватися емоціям і маніпуляціям.
До слова, раніше радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва назвала помилкою держави те, що від 2014 року Україна не «пушила» тему стройової армії для жінок. На її думку, якби ця тема популяризувалася раніше, вона б «не була такою болісною сьогодні».