Менше однієї дитини на жінку: демограф шокував цифрами і назвав головну загрозу для України після війни

Демографічна криза в Україні / © Колаж ТСН.ua

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Народжуваність в Україні продовжує знижуватися. За перше півріччя 2026 року в країні зареєстрували трохи більше ніж 73 тисячі народжень, а середня кількість дітей на одну жінку, за оцінкою демографа, становить лише 0,8–0,9. Ще до повномасштабної війни цей показник був низьким — 1,14.

Про це розповів завідувач відділу Інституту демографії НАН України Дмитро Шушпанов в ефірі телеканалу «Київ24».

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Народжуваність впала до менш ніж однієї дитини на жінку

«За перше півріччя народилося лише 73 тисячі дітей, а кількість народжень на одну жінку знизилася до 0,8–0,9 проти 1,14 до повномасштабної війни», — зазначив Шушпанов.

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За офіційними даними Міністерства юстиції, протягом січня–червня 2026 року в Україні зареєстрували 73 292 народження. За підрахунками Opendatabot, це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Для порівняння, у першому півріччі 2021-го, до повномасштабного вторгнення, народилися 133 457 дітей.

Падіння кількості народжень відбувається на тлі війни, вимушеної міграції та невизначеності щодо майбутнього. Показник 0,8–0,9 означає, що за нинішнього рівня народжуваності на одну жінку припадає менше однієї дитини в середньому. Це не прогноз для кожної родини, а узагальнений демографічний показник.

Після війни частина чоловіків може виїхати до родин у Європу

Ще одним ризиком для демографічної ситуації Шушпанов називає можливу міграцію чоловіків після завершення війни. Частина українських жінок із дітьми вже тривалий час живе за кордоном, де родини поступово облаштовують побут, знаходять роботу та навчають дітей.

За прогнозом демографа, після війни частина чоловіків може виїхати до Європи, щоб возз’єднатися з дружинами та дітьми. Якщо такий сценарій реалізується у значних масштабах, він може ще більше поглибити демографічну кризу. Водночас це прогноз, а не визначений наперед результат: масштаби майбутньої міграції залежатимуть від умов життя в Україні та за кордоном.

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Демографічні виклики України — останні новини

Україна втрачає населення не лише через низьку народжуваність. За попередньою спільною оцінкою Держстату та Інституту демографії, у липні 2026 року на підконтрольній уряду території проживало близько 29 мільйонів людей. Однією з головних причин скорочення залишається виїзд громадян за кордон. Демографи також попереджають про ризик нової хвилі еміграції після війни — частина сімей може вирішити залишитися за межами України.

На тлі демографічних проблем в Україні обговорюють способи заохотити родини народжувати дітей. Зокрема, громадська ініціатива запропонувала законопроєкт про значне збільшення фінансової допомоги батькам — до 1,2 млн грн за народження дитини, а також додаткову підтримку сім’ям військовослужбовців. але наразі це лише пропозиція, а не чинна державна програма.

Водночас держава вже розширює програми допомоги сім’ям. У жовтні стали доступними нові виплати на дітей через «Дію» — оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати на догляд за дитиною до одного року. Розмір підтримки залежить від виду допомоги та обставин родини.

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