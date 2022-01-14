Менше солі та цукру, більше овочів та фруктів: чому новації у шкільному харчуванні викликали шквал хейту

Менше солі та цукру, більше овочів та фруктів: чому новації у шкільному харчуванні викликали шквал хейту

Нові стандарти харчування на рівні міністерств розробляли не один місяць.

Батьки, які роками мріяли роками про зміни у шкільних їдальнях, залишилися незадоволеними новаціями, адже чимало дітей у перші дні запровадження "здорового" меню повернулися зі шкіл голодними. Батьки учнів розділились на два табори. Одні вимагають повернути старі страви, інші - готові зачекати.

Про те, що кажуть розробники шкільного меню - 14 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Поїли у школі чи ні – тепер топ тема усіх батьківських чатів. Адже з нового року у їдальнях - нове меню. Менше випічки, солі та цукру, більше овочів та мяса. І через це чимало дітей залишилися голодними.

Чому їжа дітям не до вподоби пояснює лікар-дієтолог Дмитро Бровко.

"В дитячому харчуванні звичайно не використовується така кількість спецій, особливо незнайомих для дітей: імбирі, куркума, орегано. Вони бояться незнайомих продуктів. Це система виживання у дикій природі", - зазначає він.

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Діти можуть їсти і незвичні спеції, і обходитися без солі та цукру, впевнений розробник меню Євген Клопотенко. Але потрібен перехідний період, щоб вони звикли до нових смаків. А на місцях постанову про здорове харчування сприйняли надто буквально.

"По нормам харчування, які Міністерство охорони здоров’я видало, там повинен бути цукор і сіль, просто у меншій кількості", - говорить він.

Нові стандарти харчування на рівні міністерств розробляли не один місяць, розповідає популярний шеф-кухар. В оновленому меню 160 страв на будь-який смак. Але попри детальну рецептуру одна й та сама їжа може виглядати зовсім по-різному.

Шкільне харчування: чому діти не приймають оновлені страви та що думають батьки

Аби навчити шкільних кухарів готувати по-новому у Дніпрі почали знімати спеціальні відеоуроки.

У шкіл є вибір - готувати за розробленими рецептами чи створювати своє меню, яке відповідало б новим нормам.

Переходити на здорове харчування і нові рецепти складно, але можливо, переконують у Бучанській школі під Києвом. Тут есперементують за новими стандартами із вересня.

Краще пішли справи і в інших закладах - з середини тижня кажуть у Слобожанській школі, діти свої обіди почали доідати. Недоторканою у тарілках залишалась лише морква. Але у неї, сподіваються кухарі, ще все попереду.

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