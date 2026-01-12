Менше звітності, більше часу на відновлення працівників: Forbes розповів про найефективніші HR-рішення Метінвесту

Реклама

У центрі всіх бізнес-процесів компанії Метінвест стоїть людина, а ключовими управлінськими підходами у минулому році стали децентралізація та гнучкість. Про це розповіла директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи Метінвест Тетяна Петрук в опитуванні Forbes Україна, присвяченому найефективнішим HR-рішенням року.

За словами Петрук, компанія відмовилася від довгострокового п’ятирічного планування та перейшла до коротших горизонтів - на рік або навіть кілька місяців. Це дозволило швидше ухвалювати рішення в умовах постійної невизначеності. Частину функцій було децентралізовано, а більше повноважень і відповідальності передано командам на місцях.

«Ми враховуємо реальну наявність фахівців під час планування виробництва, інвестуємо в навчання, адаптацію та підтримку персоналу», - зазначила вона.

Реклама

Одним із найефективніших рішень для підвищення продуктивності у 2025 році в Метінвесті назвали скорочення надлишкової звітності. Це дало змогу командам зосередитися на ключових завданнях. Важливу роль також відіграло лідерство через особистий приклад, що сприяло зростанню довіри та кращому розумінню спільних цілей.

Говорячи про 2026 рік, Петрук наголосила на необхідності дати працівникам більше часу для відновлення. Після кількох років повномасштабної війни колективи, за її словами, емоційно й фізично виснажені. Саме відпочинок і відновлення мають стати базою для збереження мотивації та працездатності команд.

Вона також зазначила, що в компанії вже діє розгалужена система підтримки персоналу, зокрема програми реінтеграції ветеранів із психофізичною реабілітацією та соціальною адаптацією.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.