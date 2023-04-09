"Ментальна залежність від "руского міра": в ПЦУ прокоментували виправдання Онуфрія про паспорт РФ

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря прокоментував скандал навколо російського громадянства митрополита Української Православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Священнослужитель наголосив, що своїми заявами Онуфрій лише довів ментальну залежність від "русского мира".

Про це Євстратій Зоря написав у Facebook.

"У нього не лише громадянство російське, у нього ментальна залежність від "русского міра", якої він не лише не позбувся, але навпаки – цінує та плекає її, як щось особливо важливе. Для нього Лавра в Росії – жаданий райок. Я давно переконаний, що для Гундяєва "русскій мір" – лише технологія збереження і поширення влади, сам він в цю всю лабуду не вірить. А ось м. Онуфрій вірить. Щиро. Від душі", - зазначив представник ПЦУ.

Євстратій Зоря порівняв реакцію представників УПЦ МП навколо російського громадянства Онуфрія з реакцією на історію з піснею про "матінку-Русь". Він нагадав, що в УПЦ МП тоді одразу назвали це фейком, а коли довели, що спів був і регулярно, то випустили "безглузде виправдання", що "ну це трохи так, але насправді все треба розуміти зовсім по-іншому, і ми за Україну, а всі інші – наклепники".

"Онуфрій особисто поширює плутане пояснення, що він "вважає себе громадянином України", а питанням паспорта "не цікавився". Просто хотів "завершити життя в Троїце-Сергієвій лаврі", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, видання УП повідомило, що митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають громадянство Російської Федерації.

Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій (Орест Березовський) заявив, що дійсно мав російське громадянство у минулому, але наразі в нього лише український паспорт.

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