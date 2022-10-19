Мер Білгорода-Дністровського заявив, що його побили правоохоронці: СБУ заперечує

СБУ запевняє, що мер, попри наявність ордера, провокував бійку і намагався перешкодити роботі правоохоронців.

СБУ прийшла з обшуками до мера Білгород-Дністровського (Одеська область) Віталія Граждана.

Сам Граждан у Facebook заявив, що співробітники СБУ під час проведення обшуків його побили.

"Після проведення обшуку співробітники спецпідрозділу СБУ перевищили свої службові повноваження, незаконно позбавили мене та моїх адвокатів свободи, заборонивши вихід з робочого кабінету, застосували насилля, спецзасоби (кайданки), спричинивши тілесні ушкодження, здійснили затримання, принижуючи честь та гідність як посадової особи та людини, заборонили вставати чи сидіти, силою помістили мене під стіл", – сказав він.

Що кажуть в СБУ

СБУ в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua заперечила звинувачення мера.

Правоохоронці підтвердили, що дійсно проводили слідчо-оперативні дії у кабінеті Граждана. Заходи відбувалися в межах одразу двох кримінальних проваджень: ч. 1 ст. 296 і ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Серед іншого мер, котрий балотувався на виборах від проросійської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.

Правоохоронці запевняють, що прийшли, аби провести обшук і вилучити документи, які підтверджують протиправні дії.

За їхніми словами, мер, попри наявність ордера, провокував бійку і намагався перешкодити роботі поліції та СБУ.

"Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – вдягнули на нього кайданки", – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки переконує, що жодних ознак фізичного насильства до мера вчинено не було.

Своєю чергою, Нацполіція відкрила провадження щодо самого міського голови за фактом нападу на співробітників СБУ при виконанні службових обов‘язків.

"Окремо наголошуємо - в умовах, коли справжні Герої України гинуть на фронті, захищаючи Батьківщину, будь-які спроби місцевих "князьків" наживатися на війні та людському горі отримають швидку оцінку правоохоронних органів", – підсумували в СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ здійснює обшук у митрополита УПЦ МП Іонафана з Вінницької області.

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