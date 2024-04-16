Мер Білгорода-Дністровського знову втрапив у скандал: Граждан дав хлопцю потиличник на очах поліції – відео

У Білгород-Дністровському, що на Одещині, мер Віталій Граждан дав хлопцю потиличник у парку просто на очах у поліції.

Відео опублікував місцевий Telegram-канал.

Як видно на відео, двоє хлопців емоційно з’ясовують стосунки із поліцією.

"Це ж ненормально, як ти спілкуєшся", - чути фрази на відео.

Сам мер Віталій Граждан у цей час стоїть поряд і слухає. Однак у якийсь момент камера змінює ракурс, мер зникає з кадру, і далі видно, що одного з молодих людей вдарили.

Момент удару мером не видно, проте після цього один із хлопців запитує у поліцейських: "Це нормальна поведінка мера?".

Як пише Telegraf, Граждан уже після інциденту записав відеозвернення. У ньому він звинуватив молодих людей у провокаціях – вони нібито погрожували йому смертю.

"Вони почали висловлюватися нецензурною лайкою в парку, а потім, побачивши мене, почали вигукувати щось. Коли ми підійшли ближче до них, то в мій бік я почув погрозу вбивства … Я як чоловік, а не як мер, набив би морду. Такі розуміють тільки силу. Я як мер не маю права цього робити, тому було викликано поліцію… Будь-який нормальний чоловік врізав би їм в обличчя за те, що вони робили в парку", – прокоментував мер Білгорода-Дністровського.

Нагадаємо, 2022 року СБУ прийшла з обшуками до Віталія Граждана. Його підозрювали у у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу. Граждан після обшуків СБУ заявив про нібито побиття.

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