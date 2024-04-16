Мер Білгорода-Дністровського знову втрапив у скандал: Граждан дав хлопцю потиличник на очах поліції – відео

Подія трапилася, коли група хлопців та поліція щось з’ясовували.
У Білгород-Дністровському, що на Одещині, мер Віталій Граждан дав хлопцю потиличник у парку просто на очах у поліції.
Відео опублікував місцевий Telegram-канал.
Як видно на відео, двоє хлопців емоційно з’ясовують стосунки із поліцією.
"Це ж ненормально, як ти спілкуєшся", - чути фрази на відео.
Сам мер Віталій Граждан у цей час стоїть поряд і слухає. Однак у якийсь момент камера змінює ракурс, мер зникає з кадру, і далі видно, що одного з молодих людей вдарили.
Момент удару мером не видно, проте після цього один із хлопців запитує у поліцейських: "Це нормальна поведінка мера?".
Як пише Telegraf, Граждан уже після інциденту записав відеозвернення. У ньому він звинуватив молодих людей у провокаціях – вони нібито погрожували йому смертю.
"Вони почали висловлюватися нецензурною лайкою в парку, а потім, побачивши мене, почали вигукувати щось. Коли ми підійшли ближче до них, то в мій бік я почув погрозу вбивства … Я як чоловік, а не як мер, набив би морду. Такі розуміють тільки силу. Я як мер не маю права цього робити, тому було викликано поліцію… Будь-який нормальний чоловік врізав би їм в обличчя за те, що вони робили в парку", – прокоментував мер Білгорода-Дністровського.
Нагадаємо, 2022 року СБУ прийшла з обшуками до Віталія Граждана. Його підозрювали у у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу. Граждан після обшуків СБУ заявив про нібито побиття.
Читайте також провідні новини дня:
- Що може готувати путінська армія через 23 дні: експерт назвав головні загрози для України
- За крок до Третьої світової: як Захід переконує Ізраїль не бити по Ірану та до чого тут Росія і Китай
- Вилучення транспорту на потреби ЗСУ: все про резонансну норму в законі про мобілізацію