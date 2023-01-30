Мер Бучі Федорук поїхав до США після заборони: що відомо (фото)

Напередодні українським чиновникам уряд заборонив виїжджати за кордон без поважних причин на час війни.

Мер Бучі Анатолій Федорук поїхав до США на запрошення американського чиновника та керівника благодійного фонду Брока Бірмана.

Про відрядження Федорук повідомив 29 січня на своїй сторінці в Facebook.

"Перебуваю у Сполучених Штатах з офіційним відрядженням", - написав він.

Фото: Анатолій Федорук

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За словами Федорука, його поїздка має допомогти місту і регіону відбудувати будинки, зруйновані російськими окупантами.

"Тому я тут як міський голова і голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України. Заплановані низка важливих зустрічей високого рівня, де ми говоритимемо про наші успіхи і труднощі у відбудові, а також обговорюватимемо потреби Бучанської громади у довгостроковій перспективі", - додав мер Бучі.

Зазначимо, що Федорук очолює Бучу понад 24 роки. У 1998 році він був обраний Бучанським селищним головою, потім переобраний на посаду повторно в 2002 і 2006 роках. 2007-го обраний Бучанським міським головою, переобраний повторно в 2010 і 2015 роках. Дотепер Федорук - міський голова міста Буча.

Фото: Анатолій Федорук

Фото: Анатолій Федорук

Під час повномасштабної війни Федорук неодноразово виїжджав у відрядження за кордон - до Чехії, Польщі, Нідерландів та інших країн. Одну з поїздок меру довелося перервати через російську ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі та долучитися до зустрічі онлайн.

Нагадаємо, нещодавно чиновникам в Україні заборонили виїжджати за кордон без поважних причин на час війни. Посадовці можуть перетинати кордон лише на підставі службового відрядження.

Після цього народний депутат Микола Тищенко потрапив у гучний скандал. У розпал війни він поїхав до Таїланду на зустріч з "українською громадою". У результаті нардепа вигнали зі "Слуги народа", позбавивши посади заступника голови фракції.

Ще один скандал трапився із вже колишнім заступником генерального прокурора Олексієм Симоненко. Він поїхав у відпустку до Іспанії, попри пряму заборону. Після цього Симоненка звільнили.

Нардепа Миколу Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

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