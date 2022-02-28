Мер Чернігова звернувся до людей з руїн: Перемога буде за нами

Мер Чернігова звернувся до людей з руїн: Перемога буде за нами

Він закликав людей долучатися і надавати будь-яку допомогу.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко виступив із зверненням, в якому прокоментував нічні обстріли міста з боку російських окупантів.

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу, там де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів.

Перемога буде за нами. Слава Україні" - сказав голова міста на відео, яке опублікував у себе в Facebook.

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого, починаючи близько з 02:00, російські військові обстріляли у Чернігові житловий будинок, садок та магазин.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: