Мер Чернігова звернувся до людей з руїн: Перемога буде за нами

Він закликав людей долучатися і надавати будь-яку допомогу.
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко виступив із зверненням, в якому прокоментував нічні обстріли міста з боку російських окупантів.
"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу, там де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів.
Перемога буде за нами. Слава Україні" - сказав голова міста на відео, яке опублікував у себе в Facebook.
Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого, починаючи близько з 02:00, російські військові обстріляли у Чернігові житловий будинок, садок та магазин.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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