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Мер Чернігова звернувся до людей з руїн: Перемога буде за нами

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Мер Чернігова звернувся до людей з руїн: Перемога буде за нами

Фото: https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav

Він закликав людей долучатися і надавати будь-яку допомогу.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко виступив із зверненням, в якому прокоментував нічні обстріли міста з боку російських окупантів.

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу, там де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів.

Перемога буде за нами. Слава Україні" - сказав голова міста на відео, яке опублікував у себе в Facebook.

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого, починаючи близько з 02:00, російські військові обстріляли у Чернігові житловий будинок, садок та магазин.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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