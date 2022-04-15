Мер Дніпра анонсував масове перейменування вулиць міста з російськими назвами

У списку на перейменування понад 20 вулиць.

У Дніпрі наступної середи, 20 квітня, перейменують перші понад 20 вулиць, назви яких пов'язані з РФ. Натомість з'являться у Дніпрі вулиці Чорнобаївська та Маріупольська. Перейменування має відбуватися з урахуванням думок архітекторів та громадськості.

Про це міський голова Борис Філатов повідомив під час телемарафону на телеканалі "Дніпро".

“Зараз у всій країні триває масова дерусифікація. Ми відмовлятимемося від російських географічних назв. Знаєте, у чому проблема велика? Коли ми підняли кількість вулиць, їхня така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їхні просто десятки: всякі барнаульські, абхазькі. Ми всі не встигнемо перейменувати на цій сесії. Вже список підготовлений, близько 20-25 вулиць”, - сказав Філатов.

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За його словами, зараз це питання обговорюється з депутатським корпусом. Філатов упевнений, що рішення буде підтримане.

"Ми можемо і онлайн провести сесію. Але дуже знаково показати, що сесія проходитиме очно. Тому ми з колегами погодили так, що я виберу якусь залу, всі будуть на зв'язку та умовно за півгодини до сесії я скажу якусь точку, і там проведемо сесію", – розповів мер Дніпра.

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