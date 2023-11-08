Мер Дніпра Філатов обурився рішенням Ради забрати у громад військові податки: "Технічно розіграли"

Рада забрала у Дніпра майже 4 чотири мільярда гривень, зазначив Філатов.

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив обурення ухваленим Радою законопроєктом, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів коштів, отриманих із податків зарплат військових.

Про це він написав на сторінці у телеграм-каналі.

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"Знімаю капелюха перед нашими парламентарями та урядовцями, які так технічно розіграли місцеве самоврядування. Тож, шановні колеги, зараз ви отримали шалено великі кошти. Сподіваюся, вам вдасться не лише раціонально витратити їх на потреби Сил Оборони. А й відкрито прозвітувати суспільству щодо ефективності цих витрат", - йдеться у його дописі.

Окрім того, Філатов нагадав парламентарям, що територіальна громада Дніпра закупила для військових 80 карет швидкої допомоги, надала 700 вантажівок та 1700 дронів.

За його словами, відповідно до ухваленого закону, Рада забрала у Дніпра майже 4 чотири мільярда гривень.

Ба більше, Філатов звинував протестувальників та назвав їх "корисними ідіотами", "котрі своїми мітингами створювали центральній владі картинку – щоб вона могла пограбувати місцеве самоврядування".

Нагадаємо, 8 листопада, Парламент схвалив у другому читанні законопроєкт №10037 щодо вилучення військового ПДФО із громад.

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