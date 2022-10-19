Мер Дніпра Філатов прокоментував спробу його підкупу з боку колишнього народного депутата

У жовтні цього року екс-нардеп запропонував Філатову рекордну суму підкупу, яку зафіксували в Україні.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата та забудовника, ймовірно йдеться про Максима Микитася.

Про це Філатова написав у Facebook.

"Я не брав і не беру участі в жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав до НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції", - зазначив мер.

Філатов також сподівається, що завдяки цій історії до нього "перестануть лізти з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось попадеться, то я нікого не прикриватиму".

Нагадаємо, 18 жовтня НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

У жовтні нардеп, який у минулому мав високу посаду в державній компанії "УкрБуд", запропонував меру Дніпра хабар за укладення контракту на будівництво метрополітену поза конкурсом із компаніями, які перебувають під його контролем.

В НАБУ, коментуючи затримання, зазначили, що вирішується питання про повідомлення про підозру.

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