Мер Франківська обіцяв 100 тис. тій, хто завагітніє після вакцинації: 100 жінок вимагають гроші

Марцінків сказав, що його обіцянка про 100 тис. премії першій жінці, яка завагітніє після вакцинація, була жартом.

7 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення виплатити премію у розмірі 100 тисяч гривень першій жінці в об’єднаній територіальній громаді, яка завагітніє після вакцинації. Таким чином Марцінків хотів розвіяти міф про те, що вакциновані від COVID-19 не можуть завагітніти.

Проте мер Івано-Франківська зіткнувся з іншою проблемою. Наразі близько ста жінок, які завагітніли після вакцинації, вимагають від мера обіцяні 100 тисяч. Про це Марцінків розповів в ефірі радіо "Західний полюс".

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"Я так жартома сказав, що будемо виплачувати 100 тис. гривень. У мене понад 100 сьогодні заявок від жінок, які після вакцинації просто у Viber і Facebook надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли", — сказав він.

Марцінків додав, що все ж дуже велика кількість дівчат і жінок, зокрема і освітян, досі вірять у те, що після вакцинації від COVID-19 не зможуть мати дітей.

Нагадаємо, на тій же нараді 7 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

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