Мер Галича на Прикарпатті продавав землю "під ключ": оперативне відео

Обшуки в мера на Прикарпатті / © Управління СБУ в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині міський голова за передавання підприємцю трьох земельних ділянок отримав понад 230 тисяч гривень неправомірної вигоди. Під час отримання останньої частини хабаря посадовця затримали співробітники поліції та СБУ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, опублікувавши оперативне відео.

За даними слідства, посадовець вимагав від підприємця понад 230 тисяч грн за сприяння в передаванні в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності.

Міський голова запевнив підприємця, що передавання землі фактично відбудеться «під ключ». Зокрема він забезпечить ухвалення всіх потрібних рішень на сесії міської ради, зміну цільового призначення ділянок, виготовлення необхідної документації та організацію земельних аукціонів на електронному майданчику з визначеним переможцем.

Гроші передавалися кількома траншами. Першу частину у розмірі 2 тисяч доларів посадовець отримав у липні 2025 року. Після цього міська рада ухвалила рішення щодо зміни цільового призначення земель і підготовки їх до аукціону.

Отримавши наступні 1600 доларів, міський голова забезпечив розміщення лоту на офіційному сайті та організував участь фіктивних учасників аукціону, щоб гарантувати перемогу «своєму» підприємцю.

Після перемоги бізнесмена міський голова зажадав ще 100 тис. грн, погрожуючи блокувати укладення договору оренди. Після надходження цих коштів посадовець ініціював ухвалення рішення про зміну цільового призначення ділянки, що дозволило розміщення там виробничих і складських споруд.

Міського голову затримали у службовому кабінеті під час отримання четвертого траншу — за фінальне оформлення документації.

Як повідомили в управлінні СБУ, під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта правоохоронці вилучили:

близько пів мільйона гривень у різних валютах, зокрема одержаних злочинним шляхом;

мобільні телефони;

документи та інші докази злочину.

Посадовцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Місцеве видання «Галка» з’ясувало, що правоохоронці провели обшуки у Галицькій міській раді та за місцем проживання мера Галича Олега Кантора.

У міській раді журналістці видання повідомили, що Олега Кантора немає на робочому місці. На запитання про обшуки відповіли «без коментарів» і поклали слухавку.

