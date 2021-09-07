Мер Івано-Франківська заборонив видавати допомогу на лікування COVID-19 невакцинованим мешканцям

Майже 4 тисячі мешканців Івано-Франківська отримали допомогу на лікування коронавірусу. Тепер умови надання такої допомоги змінять.

Сьогодні, 7 вересня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Відповідне доручення мер дав на сьогоднішній оперативній нараді. Тепер чиновники перш, ніж виділити допомогу, перепитуватимуть у місцевих мешканців, чи отримали вони щеплення від коронавірусу.

Загалом допомогу на лікування коронавірусного захворювання від початку 2021 року року вже отримали майже 4 тис. мешканців Івано-Франківська на суму понад 11 млн грн. Мер зазначив, що це великі суми і дав доручення уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від Covid-19, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.

Нагадаємо, 31 серпня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив звільненням працівникам міської ради, які відмовлятимуться від вакцинування проти коронавірусу. Марцінків наголосив, що єдиною причиною відмови від щеплення може бути протопоказання і його має підтвердити лікар, надавши відповідну довідку.

Окрім цього, аби збільшити темпи вакцинації, очільник Івано-Франківська пообіцяв виплатити премії вчителям, які до 31 серпня отримали щеплення хоч однією дозою вакцини. В місті загалом вакцинувались щонайменше 47% педагогів, проте цього недостатньо, щоб під час навчання школи не відправили на карантин.

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