Мер Івано-Франківська пообіцяв освітянам 1 млн грн за вакцинацію та пояснив, як отримати гроші

Мер Івано-Франківська пообіцяв освітянам 1 млн грн за вакцинацію та пояснив, як отримати гроші

В Івано-Франківську вже є заклади освіти, де вакциновано 90% освітян.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який раніше обіцяв 100 тис. грн жінці, яка завагітніє після вакцинації, а потім назвав це жартом, на цей раз сказав, що виділить тому навчальному закладу, де вакцинувалось 100% освітян, 1 млн грн.

Також читайте Марцінків після скандальної заяви про ромів зустрівся з ними і пообіцяв допомогу

Про це йшлось під час оперативної наради на міському виконавчому комітеті Івано-Франківської міськради.

Мер Франківська сказав, що 1 млн грн може отримати той навальний заклад Івано-Франківської громади, в якому першими вакцинуються 100% освітян. Гроші підуть на розвиток інфраструктури.

"Перший заклад, який досягне 100%, отримає мільйон гривень на розвиток інфраструктури", - сказав Марцінків.

Ініціативу міського голови підтримав директор міського департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. Він наголосив, що це буде добрим стимулом для освітян.

"У разі переходу до "червоної" карантинної зони для роботи у звичному режимі потрібно мати 100% вакцинованих працівників. У нас вже є заклади освіти, де імунізувалися більше 90%", - сказав Ігор Максимчук.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання