Мер Івано-Франківська пообіцяв учням 15 тисяч гривень премії за 200 балів на ЗНО

Мер Івано-Франківська пообіцяв учням 15 тисяч гривень премії за 200 балів на ЗНО

Так міський голова заохочує до кращих результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити учням місцевих шкіл грошову премію за вищі бали ЗНО.

Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За 198 балів учні отримають 9 тис. грн;

за 199 – 12 тис. грн,

за 200 балів – 15 тис. грн.

Таким чином міський голова вирішив заохочувати школярів до вищих результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Премію видаватимуть за кожен окремий результат.

"Вчитися ніколи не пізно. Можна навіть навчитися вчитися. А за знання отримати премію. На виконкомі прийняли рішення для заохочення обдарованих дітей", – написав Марцінків.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська під час оперативної наради дав доручення виплатити премію у 100 тисяч гривень першій жінці в об’єднаній територіальній громаді, яка завагітніє після вакцинації. Таким чином Марцінків хотів розвіяти міф про те, що щеплені від COVID-19 не можуть завагітніти. Невдовзі близько ста жінок, які завагітніли після вакцинації, почали вимагати від мера обіцяні 100 тисяч. У відповідь Марцінків заявив, що його обіцянка про 100 тис. премії була лише жартом.

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